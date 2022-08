Dietrofront e svolta finale: è cambiato il futuro di Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato al centro del calciomercato per larga parte di questa sessione estiva, ed in particolare anche in ottica italiana negli ultimi tempi. Il suo futuro potrebbe essere sorprendente

In questo caldo e pazzo mercato estivo c’è una situazione che ancora non è stata risolta del tutto e riguarda Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato sul piede di partenza da Manchester praticamente per tutta la sessione di trasferimenti in virtù della forte volontà di andare a giocare in un club che partecipa alla Champions League, per continuare ad alimentare il suo score e le sue ambizioni nella massima competizione europea. Una condizione imprescindibile per Ronaldo che allo United quest’anno non la giocherebbe dopo i deludenti risultati in Premier dello scorso anno, quando i ‘Red Devils’ finirono fuori dalle prime quattro.

Lungo tutto l’arco di questa estate si è quindi parlato di un Cristiano Ronaldo accostato a destra e a manca per trovare una nuova squadra in grado di dargli il palcoscenico della Champions. Dal Bayern Monaco all’Atletico Madrid, passando per il Chelsea e fino ad arrivare anche all’ultima suggestiva ipotesi Napoli, che negli ultimi giorni ha vissuto un’ottovolante di emozioni e ribaltoni. Un affare complicatissimo quello con i partenopei inizialmente legato esclusivamente ad un intreccio con Osimhen anche perché il patron degli azzurri Aurelio de Laurentiis non è intenzionato a fare sconti rispetto ai 130-140 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, ormai siamo al rush finale: Ronaldo potrebbe restare a Manchester

Una situazione che via via sembra essersi andata a sgonfiare per diversi ostacoli, anche se per avere il quadro definitivo della questione Ronaldo bisognerà attendere per forza le ultime ore. Intanto secondo quanto evidenziato da ‘The Sun’ l’atmosfera intorno a CR7 potrebbe essere cambiata dopo l’ultimo grande colpo dello United che ha acquistato a suon di milioni anche il giovane Antony dall’Ajax.

Dalle parti di Manchester sperano quindi che Ronaldo possa ora vedere le grandi ambizioni del club che ha speso oltre 200 milioni questa estate tra il brasiliano, Malacia, Eriksen, Casemiro e Martinez. Una campagna acquisti importante che rimpolpa le ambizioni. Ten Hag peraltro, che ha lasciato Ronaldo fuori dalla formazione titolare per le ultime due partite, ha sempre voluto lavorare con la superstar portoghese, ma alle sue condizioni. Anche da lato Manchester al netto dei tanti acquisti non è arrivata alcuna punta centrale, e sono quindi spinti a tenersi stretti CR7 che potrebbe essere anche convinto a restare ancora.