Verratti subito via dal PSG: destinazione clamorosa

Il Paris Saint Germain è stato come sempre grande protagonista di questa estate di calciomercato, a partire dal rinnovo di Mbappe. In questo finale un paio di nuovi centrocampisti e il ruolo di Verratti che potrebbe cambiare

Il calciomercato estivo volge alla sua fase conclusiva non senza ultimi botti messi in cantiere o potenziali per le prossime ore. In particolare il Paris Saint Germain, seppur in modo diverso rispetto ad un anno fa, si è reso protagonista di questa sessione di trasferimenti, a partire dal rinnovo sontuoso di Kylian Mbappe che ha scosso il mercato dalle fondamenta già agli albori dell’estate. Mukiele, Vitinha, Ekitike, Fabian Ruiz e Renato Sanches i grandi colpi messi a referto fin qui dai parigini che intanto si guardano ancora intorno su Skriniar.

Un’altra società molto attiva è stata il solito Manchester City, che ha Haaland come uomo copertina della sua estate in cui non ha risparmiato anche cessioni illustri come Sterling, Gabriel Jesus e Zinchenko. Proprio a partire da un altro possibile addio potrebbero i citizens inserire un altro campione, incrociando peraltro i destini esattamente col Paris Saint Germain.

Calciomercato, nuovi arrivi al PSG: Verratti piace al Manchester City

In questo rush finale gli occhi sono puntati anche su Bernardo Silva, del quale si è lungamente parlato in ottica Barcellona per tutto l’arco di questa estate. Qualora i bluagrana riuscissero a risolvere i propri problemi economici, lanciando l’ultimo assalto al portoghese potrebbe liberarsi anche un altro posto di lusso nel centrocampo di Pep Guardiola. Secondo quanto evidenziato da Gerard Romero, qualora il lusitano finisse al Barça, il City potrebbe puntare dritto su Marco Verratti per portarlo all’Ethiad Stadium.

Al netto della questione Silva gli inglesi potrebbero comunque riempire una casella a centrocampo con l’italiano che dal canto suo a Parigi dopo i nuovi arrivi Ruiz e Sanches e con Soler prossimo, rischia di vedere meno spazio a disposizione alla corte di Galtier. L’ultimo arrivo dello spagnolo da Valencia potrebbe quindi cambiare le carte e dopo tanti anni spingere Verratti a cambiare aria.