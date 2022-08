Juve scatenata dopo Paredes: idea last minute dal Psg

Non ha ancora ufficializzato l’acquisto di Leandro Paredes e già la Juventus programma il prossimo colpo di mercato

Giunti al rettilineo finale di un calciomercato come sempre movimentato in Italia, è quasi tempo di bilanci. In attesa di quanto sapere potrà accadere nelle prossime 24 ore, la Juventus anche stavolta è stata tra le società che meglio si sono mosse in entrata con acquisti di alta fattura.

L’ultimo colpaccio in arrivo dal Paris Saint Germain, vale a dire Leandro Paredes, darà una grandissima mano al centrocampo bianconero, forse il reparto più rivoluzionato nelle ultime stagioni. In attesa che Paul Pogba si riprenda dall’infortunio, Allegri può certamente dirsi soddisfatto della nuova mediana a disposizione, sebbene qualche esubero rimasto sul groppone.

Il tecnico bianconero già ad inizio stagione, quando la rosa aveva ancora bisogno di qualche ritocchino, aveva alzato molto in alto l’asticella affermando di voler puntare senza scuse allo scudetto. E’ vero che con due pareggi ed una sola vittoria nelle prime tre partite di campionato ha attirato a sé le prime critiche, ma già da stasera contro lo Spezia avrà l’opportunità di riconquistare i tre punti per rimanere a contatto con le prime della classe.

Calciomercato Juventus, Allegri non si accontenta: Bernat nel mirino

L’unico ruolo che in questa sessione ha registrato solamente cessioni riguarda quello del terzino sinistro. Con il prestito di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte, solo Alex Sandro – peraltro tra i calciatori più criticati dai tifosi in questo inizio di stagione – è rimasto come mancino naturale in quella posizione. Allegri ha spesso adattato Danilo e soprattutto De Sciglio, ma comprensibilmente con risultati non sempre soddisfacenti.

Per questa ragione, come raccontato da Calciomercatoweb.it, l’idea last minute della Juventus porterebbe a Juan Bernat del Paris Saint Germain. Il terzino spagnolo è già stato monitorato in passato dai dirigenti bianconeri e con la sua esperienza potrebbe dare una grossa mano all’intero reparto arretrato.

Ovviamente il tempo a disposizione gioca a sfavore del club juventino, ma la necessità dei parigini di dover sfoltire la rosa potrebbe dare una spinta all’operazione. Con soli 39′ collezionati nelle prime 4 giornate di Ligue 1, l’ex Bayern Monaco non sembra godere della totale fiducia del neo allenatore Galtier.