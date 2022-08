Atalanta, addio improvviso: UFFICIALE la risoluzione del contratto

Una decisione improvvisa dell’Atalanta presa a poche ore dalla fine del calciomercato: è ufficiale la rescissione del contratto

Manca poco, anzi pochissimo, alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo. Meno di 24 ore e non sarà più possibile effettuare trasferimenti per i club di Serie A. L’Atalanta durante l’estate non ha di certo rivoluzionato la rosa, anzi ha evitato cessioni importanti ed è riuscita a confermare i fedelissimi di Gian Piero Gasperini per questa nuova stagione.

Due vittorie e un pareggio (contro il Milan campione d’Italia) per la ‘Dea’ in questo inizio di campionato, che giocherà domani il posticipo della quarta giornata contro il Torino. Nel frattempo, a meno di 24 ore dalla fine del calciomercato estivo arriva una decisione improvvisa del club bergamasco, che procede ufficialmente con la rescissione del contratto di un giocatore storico per la ‘Dea’.

Calciomercato Atalanta, UFFICIALE la rescissione di Ilicic: il comunicato

Una decisione improvvisa quella dell’Atalanta, presa nelle ultime ore di un calciomercato estivo molto intenso che terminerà alle 20 di domani 1 settembre. Il club bergamasco infatti in questi minuti ha comunicato la rescissione consensuale del contratto di Josip Ilicic.

L’attaccante sloveno, arrivato alla corte di Gasperini dalla Fiorentina cinque anni fa, ha deciso di porre fine alla permanenza a Bergamo, dove purtroppo non era più una prima scelta dopo aver passato un periodo non facile. Il club ha comunicato la decisione con un comunicato che recita: “Atalanta B.C. comunica la risoluzione consensuale del contratto di Josip Ilicic con il club nerazzurro. Ora le nostre strade si separano, ma i ricordi e le emozioni resteranno per sempre”. Una separazione sicuramente non semplice da entrambe le parti, perché comunque Ilicic è stato un giocatore simbolo della crescita del club nerazzurro. Da oggi dunque l’attaccante sloveno sarà ufficialmente svincolato. Sulle sue tracce ci potrebbero essere alcuni club di Serie A. Comunque Ilicic avrà la possibilità di scegliere il nuovo club anche dopo il gong finale della finestra di calciomercato. Infatti per gli svincolati sarà possibile unirsi alle nuove squadre anche dopo. Vedremo quale sarà la decisione di Josip Ilici per il suo futuro.