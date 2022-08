Serie A, allerta meteo: un match di stasera a rischio

Serie A in campo stasera per i primi match della quarta giornata, ma l’allerta meteo mette una delle gare a rischio

Settimana molto intensa, a livello calcistico, con gli ultimi tre giorni della sessione di calciomercato che coincidono con la tre giorni del turno infrasettimanale di campionato in Serie A. Si disputa la quarta giornata, con le prime tre gare in programma già oggi.

Sfide che in teoria, prima del weekend dove ci saranno numerosi big match, dovrebbero essere interlocutorie, ma guai a prendere sotto gamba il primo impegno infrasettimanale, con la condizione fisica ancora da rodare a inizio stagione e con sorprese sempre possibili in questa fase. Alle 18.30, si disputerà Sassuolo-Milan, con i rossoneri di Pioli che vogliono restare nel gruppone in vetta alla classifica e tornano sul prato del Mapei Stadium che li ha incoronati, a maggio, campioni d’Italia. A seguire, in contemporanea, alle ore 20.45, in campo Inter-Cremonese e Roma-Monza. Inzaghi e soci devono riscattare il capitombolo con la Lazio e tornare a vincere per preparare al meglio il derby di sabato, i giallorossi cercano continuità e attendono il primo gol ufficiale di Dybala. Occhio però alla situazione meteo, con i temporali che in questa chiusura di estate continuano a susseguirsi e che potrebbero mettere a rischio la disputa di uno dei match.

Serie A, allerta meteo sull’Emilia Romagna: preoccupazione per Sassuolo-Milan

Per la giornata di oggi, in particolare, le previsioni parlano di rovesci anche violenti che potrebbero interessare le regioni del nord. Nello specifico, Piemonte, Lombardia e soprattutto Emilia Romagna potrebbero essere colpite da nubifragi e grandine. In particolar modo l’Emilia Romagna, per la quale le autorità hanno diramato l’allerta meteo gialla con ‘ordinaria criticità’ per il maltempo. La situazione in merito a Sassuolo-Milan, dunque, in programma a Reggio Emilia, va monitorata con attenzione, per capire se il match possa essere effettivamente a rischio. La pianura reggiana è segnalata tra le zone in cui i temporali, anche di breve durata, potrebbero verificarsi. Si attendono notizie dal fronte meteo nelle prossime ore, per il momento non sono giunte segnalazioni da parte delle autorità della zona.