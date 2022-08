DIRETTA Serie A, Sassuolo-Milan 0-0 | La partita è iniziata LIVE

Primo turno infrasettimanale della stagionale, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A: il Sassuolo ospita il Milan capolista

Si apre la quarta giornata del campionato di Serie A con nessuna squadra a punteggio pieno. Per il primo turno infrasettimanale della stagione 2022/2023, scendono in campo il Sassuolo e il Milan.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo aver pareggiato per 2-2, primo gol in neroverde per Andrea Pinamonti, in casa dello Spezia. L’allenatore Alessio Dionisi, dopo aver perso all’esordio contro la Juventus, ha battuto il neopromosso Lecce tra le mura amiche alla seconda giornata. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, campioni in carica, sono in testa alla classifica, insieme ad altre cinque squadre, con sette punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe ottenute contro l’Udinese di Sottil all’esordio e il Bologna di Mihajlovic nell’ultimo turno e del pareggio esterno ottenuto sull’ostico campo dell’Atalanta di Gasperini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma 7 punti; Inter 6; Juventus e Fiorentina 5; Salernitana, Udinese, Spezia e Sassuolo 4; Empoli 2; Lecce, Bologna, Verona e Sampdoria 1; Cremonese e Monza 0.