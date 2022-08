Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: quarta giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della quarta giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Primo turno infrasettimanale della stagionale in Serie A. I fantallenatori sono subito alle prese con turnover e il rischio concreto di prendere qualche zero.

Il campionato ha inizio oggi, alle ore 18.00, con i campioni d’Italia del Milan, che faranno visita al Sassuolo. Occhi puntati anche su Roma-Monza e Inter-Cremonese. Poi domani la Lazio giocherà a Genova contro la Sampdoria, il Napoli con il Lecce, e la Juve ospiterà lo Spezia. La quarta giornata andrà in archivio giovedì con Atalanta-Torino e Bologna-Salernitanata.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della quarta giornata di Serie A

Sassuolo-Milan martedì ore 18.30

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahid Diaz, Leao; Giroud.

TOP: Berardi sa come far male al Milan. Theo si esalta in trasferta

FLOP: Messias non ci convince

RISCHIATUTTO: Calabria può essere la sorpresa

Inter-Cremonese martedì ore 20.45

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

TOP: Dzeko dovrebbe tornare da titolare e vuole subito il gol. Occhio alla freschezza di Okereke

FLOP: Radu non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Lochoshvili ha fatto vedere buone cose

Roma-Monza martedì ore 20.45

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

TOP: Dybala vuole il primo gol. Carlos Augusto finora è sembrato il più solido

FLOP: Petagna non ha ancora ingranato

RISCHIATUTTO: Zalewski vuole dare tutto per mantenere la titolarità

Empoli-Verona mercoledì ore 18.30

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry.

TOP: Bajrami e Lazovic, fantasia al potere!

FLOP: Hongla non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Parisi può dare continuità di bonus

Sampdoria-Lazio mercoledì ore 18.30

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Villar, Djuricic; Caputo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

TOP: Leris ha i guizzi giusti. E’ ora di puntare su Patric

FLOP: Villar è ancora fuori fase

RISCHIATUTTO: Pedrito, anche dalla panchina, è un’ottima scelta

UDINESE-FIORENTINA mercoledì ore 18:30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara.

TOP: Deulofeu pronto a sbloccarsi, Udogie straripante! Sì a Cabral

FLOP: Pereyra da esterno non ci convince

RISCHIATUTTO: Saponara è l’uomo degli infrasettimanali

JUVENTUS-SPEZIA mercoledì ore 20:45

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kostic; Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Sala, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

TOP: Vlahovic non si discute! Bene Miretti e Reca

FLOP: Evitate Caldara

RISCHIATUTTO: Milik può già sbloccarsi!

NAPOLI-LECCE mercoledì ore 20:45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

TOP: Osimhen non sbaglia due volte! Sì a Raspadori e Kvaratskhelia

FLOP:

RISCHIATUTTO: Simeone, è tempo di sbloccarsi! Strefezza può segnare ancora

ATALANTA-TORINO giovedì ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

TOP: Muriel anche se dalla panchina! Ok Radonjic ed Ederson

FLOP: Hateboer continua a convincerci poco

RISCHIATUTTO: Schuurs da buttare nella mischia se amate il rischi

BOLOGNA-SALERNITANA giovedì ore 20:45

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

TOP: sicurezza Arnautovic, Vilhena ci ha convinto subito! Ok Coulibaly

FLOP: Evitate Lucumì, ha bisogno di adattarsi

RISCHIATUTTO: Mazzocchi può stupire