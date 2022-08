Juve-Paredes, ci siamo: nuovo segnale UFFICIALE dal PSG

La Juve non lascia prigionieri ed è pronta a chiudere un altro colpo molto importante sul calciomercato: Leandro Paredes. Un altro segnale è arrivato dal PSG

La Juve non molla sul calciomercato e sta provando a chiudere tutti gli obiettivi prefissati dall’inizio della sessione, in modo da regalare a Massimiliano Allegri la rosa migliore possibile.

I bianconeri hanno regolato praticamente tutte le posizioni di cui avevano bisogno, con un lavoro certosino che è stato compiuto nell’ultima settimana. Infatti, a Massimiliano Allegri mancava un nuovo attaccante che potesse affiancare Arek Milik; e poi anche un centrocampista di qualità e quantità da piazzare lì davanti la difesa, che garantisse ordine, ritmo e cerebro alla manovra dell’intera squadra. Da settimane, il profilo giusto per assolvere questo compito è stato identificato con un nome e un cognome: Leandro Paredes. L’argentino è una vecchia, ma neanche tanto, conoscenza del campionato italiano, dove per ultima ha vestito la maglia della Roma, non lasciando affatto un brutto ricordo. Ora è arrivato un nuovo segnale ufficiale sul fatto che, a poche ore dal fischio d’inizio, Paredes è davvero vicino alla Juve.

Paredes a un passo dalla Juve: non è tra i convocati del PSG

Oggi il centrocampista argentino è stato argomento importante per Cristophe Galtier. Il tecnico del PSG ha usato parole chiarissime per liquidare l’ex Roma: “Leandro non farà parte del gruppo. Abbiamo parlato della situazione dopo l’allenamento. Ha raggiunto un accordo con la Juve: ora la sua testa è altrove. Ho preso la decisione che non farà parte del gruppo per non ritrovarmi ad avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo”. Una scelta che poi è stata confermata dalla riprova dei fatti.

Le groupe parisien pour #TFCPSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

Come potete vedere, infatti, dalla lista dei convocati del PSG, non figura il nome di Paredes. Vi abbiamo riportato qualche ora fa di come oggi sia una giornata cruciale per il destino dell’argentino, ormai a un passo dal vestire la maglia della Juve e quindi dal ritorno in Italia. Non resta che aspettare: manca veramente poco.