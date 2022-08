Esonero eccellente: è già pronto Pochettino

In Premier League qualcosa già si muove anche dal punto di vista delle panchine. Le prime giornate stanno regalando verdetti e qualche nome illustre come Pochettino già circola

Inizio scoppiettante in Premier League dopo quattro giornate che stanno già emanando i primi verdetti dirompenti. Basti pensare al tremendo 9-0 rifilato dal Liverpool al Bournemouth che proprio questa mattina ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Scott Parker che lascerà così spazio ad un altro tecnico. T

re punti fin qui per i rossoneri che sono esattamente gli stessi raccolti fino a questo momento da una squadra che però ha ambizioni maggiori come l’Aston Villa che pure in 4 turni ha perso per ben tre volte portando a casa una sola vittoria. Qualche nube inizia dunque ad aleggiare anche intorno alla panchina dell’Aston Villa con Gerrard particolarmente criticato dai tifosi dopo il ko contro il West Ham.

Stando a quanto evidenziato da ‘Football Insider’ l’Aston Villa avrebbe un forte interesse per l’allenatore del Brighton Graham Potter come potenziale sostituto di Steven Gerrard. Il club britannico ha perso ben 3 delle prime 4 uscite di campionato e lo stesso ex centrocampista del Liverpool è stato addirittura fischiato da una parte dei tifosi in seguito alla sconfitta contro il West Ham dello scorso fine settimana. L’ex icona Reds appare tutt’altro che sicuro sulla panchina dell’Aston Villa e gli ambiziosi proprietari americani del club non esiteranno a licenziarlo se i risultati non miglioreranno.

Calciomercato, l’Aston Villa ha un forte interesse per Potter: nei radar anche Pochettino

Il manager del Brighton, Potter sta emergendo come potenziale numero uno per l’eventuale sostituzione ma non è l’unico profilo. Stando alla stessa fonte infatti un’alternativa di lusso sarebbe Mauricio Pochettino, al momento senza squadra dopo aver incassato il licenziamento per mano del Paris Saint Germain, dopo una stagione, quella scorsa, estremamente deludente e culminata solo con la vittoria della Ligue 1. Un candidato credibile non solo per il curriculum ma anche per il folto numero di sudamericani presenti in rosa. I proprietari dell’Aston Villa dal canto loro hanno sostenuto Gerrard in estate, anche se restano fortemente ambiziosi e chiedono dunque risultati.