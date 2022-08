Serie A, arbitri quarta giornata: le designazioni UFFICIALI

Serie A, sono stati designati gli arbitri della quarta giornata: ufficiale, ecco tutte le scelte.

Neanche il tempo di metabolizzare una giornata di campionato che ha offerto spunti molto interessanti, che già la Serie A ritorna in campo per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione.

Non si prospettano veri e propri big match, anche se comunque la quarta giornata offrirà inevitabilmente spunti piuttosto interessanti, con un Sassuolo-Milan che, ad esempio, si preannuncia sicuramente ricca di brio, e che per i tifosi rossoneri rievoca dolci ricordi: la gara del “Mapei Stadium” sarà arbitrata da Ayroldi, con Banti al VAR. A caccia di riscatto, invece, l’Inter di Simone Inzaghi vuole gettarsi alle spalle la scialba prestazione offerta all’Olimpico contro la Lazio: i nerazzurri se la vedranno con la Cremonese, e la gara sarà diretta da Fourneau. Ultimo anticipo della quarta giornata sarà Roma-Monza, con i giallorossi che intendono dare continuità agli importanti segnali evidenziati in questo primo scorcio di stagione: per la sfida dell’Olimpico è stato designato Piccinini.

Serie A, le designazioni ufficiali della quarta giornata

Samp-Lazio affidata ad Aureliano, mentre Colombo sarà l’arbitro di Juventus-Fiorentina. Diamo comunque uno sguardo alle designazioni complete della quarta giornata, spulciando nel dettaglio il contenuto del comunicato diramato dall’AIA:

SASSUOLO MILAN Martedì 30/08 h. 18.30

AYROLDI

TOLFO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

INTER – CREMONESE Martedì 30/08 h. 20.45

FOURNEAU

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: VALERIANI

ROMA – MONZA Martedì 30/08 h. 20.45

PICCININI

TEGONI – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

EMPOLI – H. VERONA h. 18.30

SERRA

LIBERTI – MIELE D.

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – LAZIO h. 18.30

AURELIANO

BERCIGLI – CECCONI

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO

UDINESE – FIORENTINA h. 18.30

MARIANI

GIALLATINI – CARBONE

IV: MAGGIONI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

JUVENTUS – SPEZIA h. 20.45

COLOMBO

SCATRAGLI – MARCHI

IV: VALERI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

NAPOLI – LECCE h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – PALERMO

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: GALETTO

ATALANTA – TORINO Giovedì 01/09 h. 20.45

DI BELLO

PERROTTI – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: ROSSI L.

BOLOGNA – SALERNITANA Giovedì 01/09 h. 20.45

GHERSINI

RASPOLLINI – SCHIRRU

IV: MASSA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO