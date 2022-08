Dall’UFFICIALITA’ al nuovo colpo: il Milan è scatenato

Il Milan ufficializza Thiaw e prova a mettere le mani anche su un nuovo giocatore. Prossime ore decisive

Dopo una giornata lunghissima, è arrivata l’ufficialità: il Milan – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato l’acquisto di Malick Thiaw.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04 – si legge -. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027“.

Stefano Pioli avrà così il suo difensore, che numericamente va a sostituire Alessio Romagnoli. Thiaw è arrivato in mattinata alla clinica La Madonnina, per sottoporsi alle visite mediche, prima di ottenere l’idoneità sportiva e siglare il suo contratto con i rossoneri. Un contratto da cinque anni a 800mila euro netti a stagione. Allo Schalke una cifra vicina ai 6 milioni di euro, con i bonus.

Thiaw, inseguito da un anno, lascia così la squadra tedesca dove è cresciuto: “Non vedo l’ora della nuova sfida a Milano – afferma al sito ufficiale dello Schalke 04 -. Per me è importante ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato nel mio viaggio. I responsabili, gli allenatori, i supervisori, i dipendenti e tutti gli altri giocatori con cui ho potuto vivere momenti speciali. Vorrei esprimere i miei ringraziamenti ai tifosi dello Schalke, senza il cui sostegno non avrei potuto andare per la strada. Lo Schalke 04 rimarrà sempre un club speciale per me, con il quale rimarrò sempre in contatto”.

Calciomercato Milan, contatti continui per Vranckx

Il Milan, dunque, si avvia agli ultimi giorni di calciomercato, con l’obiettivo finale di regalarsi un centrocampista. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, i rossoneri hanno intensificato i contatti con il Wolfsburg per riuscire a chiudere per Vranckx. L’idea del Milan, di prendere, il calciatore, in prestito oneroso, con diritto di riscatto, non è cambiata. Dalle parti di via Aldo Rossi ci si augura che l’affare possa andare a buon fine. Ci si aspettano novità nelle prossime ore. Serve il via libera da parte dei tedeschi, non ancora arrivato, per poter mettere a disposizione di Stefano Pioli, prima del derby, un nuovo giovane da plasmare e far crescere alle spalle di Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Vranckx, che ha detto sì al Milan, è in attesa, come tutto il popolo rossonero.

Nel frattempo Bakayoko prenderà parte alla trasferta a Reggio Emilio ma le possibilità di una separazione (Monza e squadre inglesi e francesi sono interessate) resta viva.