Confermata la notizia di CM.IT: è UFFICIALE, accordo raggiunto

Operazione conclusa e notizia di Calciomercato.it confermata. Ci sono gli annunci ufficiali: ecco tutti i dettagli

Confermata la notizia di Calciomercato.it, Renan Lodi si trasferisce al Nottingham Forrest con la formula del prestito.

“Atletico Madrid e Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il prestito, fino al termine di questa stagione, di Renan Lodi, che ha prolungato il suo rapporto con il nostro club fino al 2026“, recita la nota ufficiale dell’Atletico.

“Renan Lodi è arrivato nel nostro club nell’estate del 2019 e da rojiblanco ha giocato un totale di 118 partite ufficiali, durante le quali ha distribuito 10 assist e segnato 6 gol. Rimarrà nei nostri ricordi il gol contro l’Osasuna nella penultima giornata di campionato conquistata nel 2021, così come contro il Manchester United negli ottavi di finale di Champions League 2021/22.

Dall’Atletico Madrid auguriamo a Renan Lodi il miglior successo in questa nuova fase professionale”, conclude il comunicato degli spagnoli.

🤝 Acuerdo con el @NFFC para la cesión de Renan Lodi al conjunto inglés. ℹ️ https://t.co/QpTW1ApeBS ¡Gracias, Renan, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional! pic.twitter.com/wJMTRBQPLf — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2022

Anche il Nottingham Forrest ha ufficializzato l’arrivo del terzino brasiliano.

Welcome to Nottingham Forest, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022

Calciomercato, Renan Lodi nel mirino di Juventus e Inter. L’obiettivo del brasiliano è il Mondiale

Renan is a Red ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/Nwu0PUbuaS

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022

Renan Lodi è stato a lungo nel mirino della Juventus e in questa estate il suo nome è stato anche riaccostato all’Inter. Tuttavia nessuna delle due big italiane ha mai affondato il colpo per il laterale cresciuto ed esploso nell’Athletico Paranaense. Come scritto ieri da CM.IT, “Con il Mondiale alle porte” il 24enne nativo di Serrana e in possesso di passaporto italiano “aveva bisogno di una squadra che gli garantisse il giusto minutaggio. La scelta è ricaduta sul club inglese, ritenuto ideale per avere maggiori possibilità di convincere Tite“.