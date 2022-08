Sospiro di sollievo Inter: il ribaltone al fotofinish è una sentenza

Calciomercato Inter, salvo clamorosi colpi di scena il top player resterà in nerazzurro: il dietrofront conferma tutto.

Archiviata la brutta prestazione offerta contro la Lazio, per l’Inter è già tempo di guardare avanti, per preparare al meglio i prossimi impegni in campo nazionale ed internazionale. L’infortunio di Lukaku di sicuro non agevola questo tipo di scenario, con Inzaghi che dovrà essere molto bravo ad apportare i giusti correttivi. Con la chiusura della sessione di calciomercato alle porte, è inevitabile che le attenzioni dei tifosi della “Beneamata” siano rivolte alle tante voci che circolano in questi frenetici giorni.

Dopo aver messo a segno una serie di cessioni importanti, Marotta è riuscito a sventare l’assalto del Psg per Skriniar: i parigini nei giorni scorsi avrebbero formalizzato nuovamente quell’offerta da 50 milioni di euro più bonus che i meneghini avevano già avuto modo di rispedire al mittente. La decisione di togliere definitivamente il “gigante” slovacco dal mercato era sembrata dunque logica conseguenza di uno status quo ormai consolidato. Tuttavia in giornata dalla Francia erano rimbalzate delle voci circa un possibile ritorno di fiamma del Psg per l’ex difensore della Samp, che non sarebbe sparito completamente dai radar dei Campioni di Francia transalpini.

Calciomercato Inter, Psg su Disasi: così l’assalto a Skriniar è scongiurato

Indiscrezione indirettamente smentita dagli ultimi rumours che trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito dal giornalista transalpino Saber Desfarges, infatti, il Psg sarebbe entrato nell’ordine di idee di dirottare le proprie attenzioni su Axel Disasi, ventiquattrenne centrale francese in forza al Monaco, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025.

Dopo i sondaggi esplorativi risalenti a qualche giorno fa, i colloqui tra le parti si sarebbero intensificati nel corso delle ultime ore, al punto che si aspetta un’offerta ufficiale dei parigini già nel corso delle prossime ore. Che Campos sia intenzionato a sferrare un vero e proprio blitz per portare Disasi all’ombra della Tour Eiffel è confermato anche da un altro dettaglio. Desfarges ha infatti aggiunto che alcuni calciatori del Psg sarebbero già a conoscenza della volontà del club francese di puntare sul roccioso difensore ex Reims, il cui approdo a Parigi chiuderebbe definitivamente le porte ad un possibile rilancio last minute per Skriniar.