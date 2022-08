‘Decolla‘ l’affare de Jong: il blitz in aeroporto svela il suo futuro

Calciomercato, potrebbe essere giunta al capolinea una delle telenovele dell’estate: il blitz in aeroporto che svela tutto.

Mancano pochi giorni alla chiusura definitiva di una sessione estiva di calciomercato che ha comunque regalato ribaltoni improvvisi ed trattative a dir poco clamorose.

Puntualmente, come accade ormai da diversi anni a questa parte, sono stati i club inglesi a prendersi la scena, forti di una disponibilità economica grazie alla quale poter “azzannare” la maggior parte degli affari più in voga. Al City e all’acquisto di Haaland hanno risposto immediatamente il Tottenham, il Chelsea e il Manchester United con investimenti deluxe, che hanno contribuito ad elevare in maniera importante il tasso tecnico delle rose a disposizione degli allenatori dei club sopra menzionati. Proprio i “Red Devils” sono stati protagonisti di un intreccio di mercato con il Chelsea che si è trascinato per diverse settimane, ma che ora potrebbe essere giunto alle sue battute conclusive.

Calciomercato, de Jong “pizzicato” all’aeroporto di Londra: indizio sul suo futuro

A lungo accostato al Manchester United, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra Frenkie de Jong sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea, con i Blues che sarebbero entrati nell’ordine di idee di mettere sul piatto una cifra superiore agli 80 milioni di euro. Del resto, dopo aver affondato il colpo per Casemiro, i Red Devils hanno preferito dirottare le risorse economiche per rinforzare altre zone del campo, definendo la trattativa con l’Ajax per Antony, ma restando sempre sulle tracce del play maker olandese.

Ecco dunque che i londinesi hanno sfruttato la palla al balzo per piombare in pole nella corsa al centrocampista del Barcellona, che fino a poco tempo fa si era mostrato piuttosto recalcitrante all’idea di lasciare la compagine blaugrana. Le telecamere di “El Chiringuito” hanno pizzicato lo sbarco del centrocampista olandese all’aeroporto di Londra, in quello che potrebbe non essere considerata una mera fatalità. La sensazione, dunque, è che una delle telenovelas dell’estate possa essere sbrogliata a stretto giro di posta. Chelsea in vantaggio sullo United per de Jong, il cui sbarco a Londra inevitabilmente contribuirà a fornire l’impulso decisivo alla chiusura dell’affare, in un senso o nell’altro. Staremo a vedere cosa succederà.