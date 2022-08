Ronaldo al Napoli anche senza scambio: Mendes lavora a un’altra pista clamorosa

Come un anno fa, il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco: Mendes tesse la tela, il portoghese a Napoli può arrivare in ogni caso

Tre giorni alla fine del calciomercato estivo, che in questi giorni risulta sempre più convulso. Anche in Italia ci sono parecchie trattative in fase di conclusione, ma tante big che stanno facendo la corsa contro il tempo per gli ultimi colpi. La Juventus aspetta Paredes, il Milan ha apreso Thiaw e attende ora Vrackx, la Roma sta chiudendo per Camara.

E il Napoli resta alle prese con la suggestione clamorosa del ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia. L’intreccio con Osimhen è ancora in corso, il Manchester United deve definire investimenti e strategie dopo l’affare che – alla fine – dovrebbe andare in porto con l’Ajax per Antony. Le due trattative procedono, anche se sul piatto ci sono parecchi soldi: per il brasiliano sono 100 i milioni messi a disposizione dai Glazers, gli stessi destinati al nigeriano del Napoli. Mendes continua a lavorare, ha incassato l’apertura degli azzurri per CR7. Anche perché il Manchester United sarebbe pure disposto a lasciarlo andare con una formula che dire vantaggiosa è poco. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, si tratterebbe di una cessione praticamente gratis con anche l’ingaggio da 29 milioni netti a carico degli inglesi.

Mendes al lavoro: Ronaldo al Napoli, Osimhen via ma non a Manchester

Il Napoli vuole Cristiano Ronaldo, per la ‘rosea’ De Laurentiis ha anche dato il suo via libera a un’eccezione sulla questione diritti d’immagine, che con il portoghese rappresenta senza dubbio un nodo enorme e di portata clamorosa. Il pericolo, però, è rappresentato proprio dallo stesso Manchester United, che sta prendendo Antony dall’Ajax e rischiando di far saltare tutto. E qui entra in gioco Jorge Mendes, che è volato in Inghilterra anche nella speranza che l’operazione per il brasiliano salti. E in ogni caso, l’obiettivo è quello di portare comunque CR7 al ‘Maradona’, a prescindere dalla cessione di Osimhen allo United.

Per questo il super procuratore avrebbe fatto sapere al Napoli di avere anche altre piste per il bomber nigeriano (il Chelsea?) e con un incasso da 100 milioni. Ma Ronaldo-United-Napoli è un triangolo che può chiudersi comunque, il patto sarebbe stato ormai già stretto, anche perché il campione portoghese ha dato l’ok al trasferimento. A certe condizioni così favorevoli, però, non si può escludere neanche il ritorno allo Sporting, che pure gioca la Champions. E allora resta ancora tutto aperto, con Mendes che sta cercando in tutti i modi di far cambiare maglia a Ronaldo. Con il Napoli priorità per tutti.