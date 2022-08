L’Atalanta passa di misura a Verona: che poker della Salernitana

Vittoria sontuosa tra le mura dell’Arechi della Salernitana, che abbatte la Sampdoria col poker: successo di misura per l’Atalanta a Verona

Arrivano i primi verdetti di questa domenica di Serie A. Terminati i match Salernitana-Sampdoria e Verona-Atalanta, validi per la terza giornata di campionato. Spettacolo puro all’Arechi, con la squadra guidata da Davide Nicola che si è portata a casa i tre punti concludendo la gara sul roboante punteggio di 4-0.

Un poker a dir poco sensazionale, che porta le firma nell’ordine di Boualye Dia, Federico Bonazzoli, Tonny Vilhena ed Erik Botheim. La prima rete è giunta dopo appena sette minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro. Bonazzoli scatta in campo aperto sul filo del fuorigioco e appoggia all’interno dell’area per Dia, che sottoporta imbuca facilmente i pali presieduti da Audero. Passano neanche dieci minuti e i granata agguantano il raddoppio: Bonazzoli lasciato tutto solo al centro dell’area insacca di potenza la sfera.

Serie A, Verona-Atalanta 0-1 e Salernitana-Sampdoria 4-0: marcatori e classifica

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso. Al minuto 50 Vilhena cala il tris approfittando di una difesa blucerchiata ferma. Chiude i conti al 76esimo Botheim, che incrocia il destro (palo-gol) e non lascia scampo ad Audero. I granata, dunque, dimostrano sul campo (dopo un calciomercato scoppiettante) di essere in ottima forma e si rendono protagonisti di un ottimo risultato, già molto significativo in chiave salvezza.

Successo di misura, invece, per l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini in quel di Verona. Ostacolo complicato, che la ‘Dea’ riesce a superare con cinismo. Decisivo la marcatura di siglata nella ripresa (al 50esimo) da Teun Koopmeiners. Il mediano sfrutta lo spazio a disposizione e dalla distanza piazza la sfera a fil di palo, battendo Montipo. La compagine bergamasca vola momentaneamente al primo posto in classifica a quota 7 punti, insieme a Milan, Lazio, Torino e Roma. In attesa del match tra Fiorentina e Napoli.

Salernitana-Sampdoria 4-0: 7′ Dia (S), 16′ Bonazzoli (S), 50′ Vilhena (S), 76′ Botheim (S)

Verona-Atalanta 0-1: 50′ Koopmeiners (A)

CLASSIFICA Serie A: Milan 7, Lazio 7, Atalanta 7, Torino, Roma 7, Napoli* 6, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina* 5, Salernitana 4, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Empoli* 1, Bologna 1, Hellas Verona 1, Sampdoria 1, Lecce* 0, Cremonese 0, Monza 0.

*Una partita in meno