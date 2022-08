DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it segue in tempo reale su Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria, anticipi domenicali della terza giornata di Serie A

Archiviate le cinque partite di venerdì e sabato, la Serie A torna in campo alle 18.30 con due anticipi intriganti. Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria aprono il programma domenicale della terza giornata di Serie A. Al ‘Bentegodi’ la squadra di Gabriele Cioffi cerca la prima vittoria in campionato. Rinfrancati anche dagli ultimi acquisti sul calciomercato, gli scaligeri sono reduci dal buon pareggio in casa del Bologna e cercano ora di dare continuità di prestazioni e risultati.

Di fronte ci sarà un avversario ostico che ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto. Nonostante le incertezze derivanti dal cambio dirigenziale e dal caso Malinovskyi, i bergamaschi hanno conquistato 4 punti nelle prime due giornate, fermando sull’1-1 i campioni d’Italia del Milan. Gian Piero Gasperini deve far fronte all’assenza dell’infortunato Djimsiti, che va a depauperare ancora di più il reparto difensivo, già privo dello squalificato Palomino. Una vera e propria emergenza che il tecnico nerazzurro spera di bilanciare con la buona tradizione bergamasca in terra veronese: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.

Nell’altra sfida del pomeriggio, la Samp di Marco Giampaolo proverà a sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo derivato dall’ottimo pareggio ottenuto contro la Juve. Ancora a digiuno in questo campionato, i blucerchiati tenteranno di sbloccarsi in zona gol per conquistare la prima vittoria stagionale. Davide Nicola, dal canto suo, ha mosso la classifica con il punticino guadagnato ad Udine e ora cerca di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico anche per “vendicare” la sconfitta per 0-2 della scorsa stagione. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle partite del Bentegodi e dell’Arechi in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria e Verona-Atalanta

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Coulibaly L., Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini: Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy, Malinovskyi, Lookman, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Lazio* 7 punti, Roma* 7, Torino* 7, Milan*, 7 Napoli 6, Inter* 6, Juventus* 5, Atalanta 4, Fiorentina 4, Udinese* 4, Spezia* 4, Sassuolo* 4, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Sampdoria 1, Verona 1, Cremonese* 0, Lecce 0, Monza* 0.

* Una partita in più