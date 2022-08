CM.IT | Roma, Belotti è a Trigoria: terminerà le visite e poi la firma

Andrea Belotti arriva a Trigoria per legarsi alla Roma, l’attaccante concluderà in giornata l’iter per firmare con i giallorossi

La lunga attesa è finalmente finita, Andrea Belotti è a un passo dall’essere un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante ex Torino ieri ha svolto la prima parte delle visite mediche a Villa Stuart sorprendendo tutti. Oggi invece svolgerà la seconda parte delle visite mediche e poi verranno limati gli ultimi dettagli per la firma ufficiale.

Questa mattina intorno alle 9 il ‘Gallo’ è arrivato a Trigoria per la prima volta, dove completerà l’iter delle visite, per poi diventare un nuovo calciatore della Roma. Maglietta bianca e occhiali scuri, Belotti è pronto per questa nuova avventura nella capitale dopo aver salutato ieri i tifosi del Torino con un post su Instagram. Dopo settimane di attesa, tra la cessione di Felix alla Cremonese e quella di Shomurodov (ancora non arrivata), finalmente Andrea Belotti potrà essere il nuovo attaccante di José Mourinho.