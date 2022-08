Belotti UFFICIALE e colpo in mediana: Roma scatenata

L’ingaggio di Andrea Belotti da parte della Roma ora è ufficiale, ma i giallorossi non si fermano: subito un altro innesto dal mercato

Dopo il pareggio sul campo della Juventus, la domenica dei giallorossi ha avuto un’altra gioia in arrivo da Torino: Andrea Belotti, da svincolato, ha firmato ufficialmente con il club capitolino.

Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, la Roma ha annunciato l’acquisto del ‘Gallo’: “Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive”. Un contratto annuale con opzione per altri due, così Belotti si lega al club capitolino dopo l’esperienza in granata.

Ai microfoni del club, poi, sono arrivate anche le prime parole dell’attaccante in giallorosso: “Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile”. Concludendo, poi con: “Ora non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi”. Insomma, un’altra giornata di festa per i tifosi della Roma, che però non è ancora sazia. La dirigenza capitolina, infatti, sta già concludendo il prossimo acquisto per José Mourinho: arriva Camara.

Calciomercato Roma, Belotti è UFFICIALE | Domani arriva Camara

Oggi è stata la giornata dell’ufficialità di Andrea Belotti, domani toccherà al centrocampista chiamato a sostituire Wijnaldum nei prossimi mesi. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, la Roma ha deciso di affondare il colpo per Mady Camara a centrocampo. Il guineano è il prescelto per sopperire all’assenza dell’olandese nei prossimi mesi e la giornata di oggi ha fatto registrare importanti passi avanti.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i colloqui odierni con l’Olympiakos sono stati molto proficui e hanno portato ad un’intesa pressoché totale tra i due club. Domani, infatti, Camara è atteso nella Capitale per svolgere le visite mediche e apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla Roma. La rosa che, al servizio di José Mourinho, affronterà questa stagione sta prendendo la sua forma definitiva: le ambizioni della società sono sempre più evidenti e l’entusiasmo è alle stelle.