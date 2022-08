“Subito al Monza”: cessione immediata durante Milan-Bologna

Il Milan vince contro il Bologna anche in maniera meritata, ma intanto c’è chi è invitato ad andare via: subito al Monza

Il Milan vince 1-0 nel primo tempo contro il Bologna nella terza giornata di campionato. I rossoneri sono protagonisti di una prova positiva, non rischiando mai nulla e riuscendo spesso a rendersi pericolosi.

Tra i più propositivi c’è sicuramente il nuovo acquisto De Ketelaere che con le sue accelerazioni ha creato scompiglio nella retroguardia bolognese, firmando anche l’assist per il gol del vantaggio di Leao. Il trequartista belga ha entusiasmato il popolo di ‘San Siro’ che ha applaudito alle sue giocate, sottolineate anche sui social. Lì dove però c’è anche chi ha puntato il dito, in maniera netta, contro un rossonero. Nella buona prova fin qui fornita dalla squadra di Pioli c’è anche chi non ha convinto ed è stato anche invitato a lasciare subito il Milan.

Calciomercato Milan, Messias via: i tifosi si schierano

E’ Junior Messias il calciatore del Milan che si becca le critiche sui social. Il brasiliano, già bersagliato in altre circostanze, è beccato dai sostenitori rossoneri su Twitter. “Inadeguato” uno dei commenti alla sua prestazione ma c’è anche chi va oltre e si traveste da direttore sportivo per mandarlo lontano da ‘San Siro’.

“Devono spedirlo al Monza” consiglia un utente ed un altro con le stesse velleità da dirigente: “Fossi in Maldini li metterei di tasca mia i 10 milioni per non vederlo più”. Messias quindi ‘cacciato’ dal Milan e considerato non adatto ad essere titolare nella formazione campione d’Italia. Ecco allora che tra i commenti critici contro di lui compare anche: “Sono stufo di vedere Messias titolare nel Milan sette volte campione d’Europa”.

Critica pesante quindi con i tifosi milanisti che si schierano compatti contro il brasiliano che è stato anche al centro delle voci di mercato. La sua conferma al Milan non sembra essere stata particolarmente apprezzato e chissà che negli ultimi giorni non arrivi un attaccante esterno che possa accontentare la piazza rossonera.

Ecco alcuni tweet sulla prestazione di Messias in Milan-Bologna:

quando pensi che messias non possa fare peggio di così ogni domenica ti sorprende #MilanBologna — federika🎀🏆 (@iampfede) August 27, 2022

Messias devono spedirlo al Monza e ringraziarlo per l anno scorso — Matt7 (@MattSpe91) August 27, 2022

Fossi in Maldini, li metterei di tasca 10 milioni per non vedere più #Messias.#MilanBologna — Errico (@erricopalese) August 27, 2022

Vi spiego brevemente la differenza tra Saelemakers e Messias: – Saelemakers è un calciatore mediocre

– Messias non è un calciatore Tra i due, per quanto sia una guerra tra poveri, non ci può essere paragone — Leo (@orang3countyy) August 27, 2022

Sono stufo di vedere Messias Walter Junior titolare nell'Ac Milan sette volte campione d'Europa. — Gabri (@gabrimone) August 27, 2022

Messias ha la capacità innata di riuscire sempre a fare la scelta sbagliata — davide 🏄‍♂️🏆 (@daviderl17) August 27, 2022

non ne posso più di messias e sto cercando di essere pacifica — marta 🏆 (@martapacifica) August 27, 2022