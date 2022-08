DIRETTA Serie A, Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Bologna di Mihajlovic e quello del ‘Picco’ tra lo Spezia di Gotti e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

Ultimi due anticipi del sabato in Serie A, due partite valide per la terza giornata di campionato che si concluderà domani con quattro gare. Il Milan campione d’Italia e lo Spezia ospiteranno due formazioni emiliane: rispettivamente il Bologna ed il Sassuolo in due gare che si prospettano avvincenti.

Da una parte, a ‘San Siro’, i rossoneri di Stefano Pioli hanno bisogno di tornare al successo dopo il pareggio in rimonta contro l’Atalanta che aveva fatto seguito alla vittoria sempre in rimonta contro l’Udinese della prima giornata per non rischiare di perdere terreno rispetto alla vetta. I meneghini dovranno fare a meno dell’infortunato Krunic oltre al lungodegente Ibrahimovic. I rossoblu di Sinisa Mihajlovic, a loro volta privi dello squalificato Orsolini, sognano invece di strappare un risultato di prestigio dopo il ko nel primo turno contro la Lazio ed il pareggio casalingo contro il Verona.

Dall’altra, al ‘Picco’, duello tra squadre appaiate in classifica a quota 3 punti. Mentre i bianconeri di Luca Gotti vogliono rialzare la testa dopo il pesante 3-0 della settimana scorsa ad opera dell’Inter, i neroverdi di Alessio Dionisi puntano a dare seguito alla vittoria di misura ottenuta sul Lecce per fare un balzo in graduatoria. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ e quello del ‘Picco’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI di Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaoro; Cambiaso, Schouten, Dominguez, Kasius; Vignato; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: