DIRETTA Serie A, Juventus-Roma e Cremonese-Torino: segui la cronaca LIVE

Dopo le gare di ieri Monza-Udinese e Lazio-Inter, è tempo di altri due anticipi validi per la terza giornata del campionato di Serie A. La neopromossa Cremonese se la vedrà con il Torino, ma gli occhi di quasi tutti saranno puntati sulla super sfida in chiave scudetto tra la Juventus e la Roma.

Da un lato, all’Allianz Stadium’, i bianconeri di Allegri vogliono tornare al successo dopo le critiche ricevute per il mezzo passo falso contro la Sampdoria che ha fatto seguito ai tre punti conquistati all’esordio contro il Sassuolo su questo stesso campo. I piemontesi, tuttavia, dovranno fare a meno dei grandi colpi di questa estate Pogba e Di Maria, entrambi ai box per infortunio. I giallorossi di Mourinho e del grande ex Dybala proveranno ad approfittare della situazione, sebbene anche loro debbano fare i conti con assenze importanti come quelle di Zaniolo e Wijnaldum, per centrare la terza vittoria consecutiva e riportarsi in testa alla classifica a punteggio pieno.

Dall’altro, allo ‘Zini’, i grigiorossi di Alvini vanno a caccia dei primi punti dal loro ritorno nella massima serie dopo 26 anni, a seguito delle buone prestazioni contro Fiorentina e Roma che però non hanno portato a risultati positivi. Mentre i granata di Juric vogliono dare seguito al buon avvio di stagione che li ha visti vincere in trasferta contro l’altra neopromossa Monza nel primo turno e fermare la Lazio sullo 0-0 in casa nel secondo. Calciomercato.it vi offre i match dell’Allianz Stadium’ e quello dello ‘Zini’in tempo reale.

Probabili Formazioni di Juventus-Roma e Cremonese-Torino

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Lazio* 7 punti, Napoli 6, Inter* 6, Roma 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Torino 4, Udinese* 4, Spezia 3, Sassuolo 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Sampdoria 1, Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

* Una partita in più