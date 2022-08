Calendario Champions, partenza sprint per Juventus, Napoli e Inter: tutte le partite

Sono stati sorteggiati i gironi di Champions League nei giorni scorsi, e sono quindi anche arrivati i calendari con cui scenderanno in campo le quattro italiane in gara

Le italiane in Champions League scaldano i motori dopo i sorteggi di due giorni fa che hanno delineato il quadro di quelli che saranno i gironi della massima competizione europea. Gruppo di ferro per l’Inter con Bayern Monaco e Barcellona, mentre è molto stimolante quello del Napoli contro Liverpool, Ajax e Rangers. Non benissimo per la Juventus con PSG e Benfica mentre il Milan potrebbe avere un cammino meno complesso nel girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

GRUPPO A: Ajax, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers

GRUPPO B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Brugge

GRUPPO C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

GRUPPO D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting CP, Marsiglia

GRUPPO E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

GRUPPO G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen

GRUPPO H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Champions League, ecco il calendario delle italiane: subito PSG-Juve

Intanto sono stati diramati anche i calendari con tanto di date e orari relativi all’intera fase a gironi di Champions League. Inizio subito tosto per Juventus, Napoli e Inter che affronteranno tra il 6 e il 7 settembre rispettivamente PSG in trasferta e Liverpool e Bayern Monaco in casa. Per il Milan ci sarà il Chelsea alla terza e quarta giornata, esattamente gli stessi turni in cui l’Inter fronteggerà il Barcellona. Chiusura col botto per il Napoli che alla sesta giocherà ad Anfield, così come per la Juve che sarà di scena a Torino contro il Paris delle stelle.

Ecco il calendario completo con date e orari delle italiane in Champions League:

1/a giornata

6 settembre: Salisburgo-Milan (21) e Psg-Juventus (21).

7 settembre: Napoli-Liverpool (21) e Inter-Bayern (21).

2/a giornata

13 settembre: Viktoria Pilzen-Inter (18:45) e Rangers-Napoli (21).

14 settembre: Milan-Dinamo Zagabria (18:45) e Juventus-Benfica (21).

3/a giornata

4 ottobre: Ajax-Napoli (21) e Inter-Barcellona (21).

5 ottobre: Chelsea-Milan (21) e Juventus-Maccabi Haifa (21).

4/a giornata

11 ottobre: Maccabi Haifa-Juventus (18:45) e Milan-Chelsea (21).

12 ottobre: Napoli-Ajax (18:45) e Barcellona-Inter (21).

5/a giornata

25 ottobre: Dinamo Zagabria-Milan (21) e Benfica-Juventus(21).

26 ottobre: Inter-Viktoria Pilzen (18:45) e Napoli-Rangers (21).

6/a giornata

1 novembre: Liverpool-Napoli (21) e Bayern-Inter (21).

2 novembre: Milan-Salisburgo (21) e Juventus-Psg (21).