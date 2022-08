Arrivano i soldi per Zaniolo: addio Roma ma resta in Serie A

Colpo di scena nel calciomercato Roma a pochi giorni dalla chiusura. Due offerte fanno tremare Mourinho per la cessione di Zaniolo

Nicolò Zaniolo è attualmente ai box per infortunio. Il 23enne fantasista nativo di Massa ha rimediato una lussazione della spalla sinistra nel match casalingo di lunedì scorso contro la Cremonese che lo ho costretto a saltare la sfida contro la Juventus e che lo terrà lontano dai terreni di gioco per almeno altre due settimane.

Ma c’è chi dice che potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma. All’inizio di questa sessione estiva di calciomercato c’erano stati molti rumors che riguardavano Zaniolo, accostato soprattutto alla Juventus. Ma da un lato le alte richieste del club giallorosso e l’intenzione del tecnico José Mourinho di puntare su di lui sin dalle prime amichevoli e dall’altra la volontà dei bianconeri di puntare su un giocatore molto più esperto a livello internazionale come Di Maria avevano fatto tramontare l’ipotesi di un trasferimento. Resta il fatto che l’ex interista non ha ancora rinnovato il suo contratto con i capitolini e a fronte di un’offerta importante potrebbe lasciare Trigoria in questi ultimissimi giorni di mercato. A tal proposito ci sono due scenari interessanti.

Calciomercato Milan, idea Zaniolo se Leao dovesse finire al Chelsea

A lanciare l’indiscrezione all’emittente romana ‘Radio Radio’ è il direttore Ilario Di Giovambattista, che ha parlato così: “Il Chelsea ha puntato l’Italia con i suoi milioni di sterline. Nel mirino c’è Rafael Leao e lo vuole prendere a tutti i costi. Il portoghese al Milan guadagna una cifra irrisoria rispetto al suo valore di mercato. Un’offerta tra i 100 e i 120 milioni di euro potrebbe scuotere il club rossonero, con Maldini che dovrebbe necessariamente parlarne con i vertici della società. Nell’affare potrebbe finire anche un vecchio pallino rossonero come Ziyech oltre a un grande conguaglio in denaro con cui il Milan potrebbe andare ad attaccare un giocatore che è sempre nel mirino di Massara. Mi riferisco a Zaniolo che proprio lui portò alla Roma. In alternativa, il Chelsea potrebbe andare a bussare direttamente ai giallorossi per Zaniolo. Il suo prezzo ora non è più di 50 milioni, ma è aumentato”.