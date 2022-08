CM.IT | L’Atletico lo cede in prestito: la Juve è fredda, la Premier no

In attesa di sistemare il centrocampo con l’arrivo di Paredes, la Juventus resta vigile sul calciomercato anche per coprire altri ruoli

Il grande giorno è arrivato. Dopo il pareggio per 0-0 in casa contro la Sampdoria, la Juventus ospita a Torino la Roma e si prepara a riaccogliere tra le proprie mura il grande ex Paulo Dybala. Il big match di oggi non è tuttavia l’unico pensiero dei tifosi bianconeri che guardano agli ultimi giorni di mercato con ottimismo. Dopo aver perfezionato l’ingaggio di Milik, la Juve nei prossimi giorni definirà anche l‘operazione Paredes, ma le novità non potrebbero finire qui.

Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare di possibili investimenti in difesa per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Sulla fascia sinistra in particolare, con la dirigenza bianconera pronta a cogliere eventuali occasioni. Da tempi non sospetti sul taccuino juventino, Renan Lodi potrebbe lasciare l’Atletico Madrid entro il primo settembre.

Con il nuovo modulo, il mancino brasiliano è diventato la terza scelta di Diego Pablo Simeone e ha chiesto maggiore spazio per giocarsi le sue chances in vista del Mondiale di novembre-dicembre in Qatar.

Calciomercato Juve, trattativa Atletico-Nottingham per Lodi

La dirigenza spagnola è pronta ad accontentare il 24enne di Serrana, anche a titolo temporaneo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i colchoneros stanno trattando con il Nottingham Forest per un prestito oneroso, ma la prima richiesta è stata di 5 milioni di euro.

Terza scelta come quinto a sinistra dietro a #Carrasco e #Saul, #RenanLodi può lasciare l’#AtleticoMadrid in cerca di minutaggio in vista dei Mondiali. C’è una trattativa in corso con il #NottinghamForest per un prestito secco, il club spagnolo chiede 5 milioni @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 26, 2022

Una cifra decisamente alla portata per i club di Premier League, ma che è stata invece accolta con freddezza dalle squadre italiane interessate al ragazzo, Juve compresa. Acquistato dall’Athletico Paranaense nell’estate del 2019, Renan Lodi è stato pagato quasi 22 milioni di euro dai biancorossi di Madrid e ha un contratto fino al 3o giugno del 2025. In totale ha collezionando 118 presenze con la maglia colchonera, facendo registrare 6 gol e 11 assist in tutte le competizioni. In passato, il suo nome è stato accostato anche ad Atalanta, Ajax, Lazio, Manchester City, Newcastle e Nizza.