VIDEO CM.IT | Caos dopo Monza-Udinese: scontri tra tifosi, cosa è successo

Dopo Monza-Udinese minuti concitati con i tifosi brianzoli che hanno assalito i sostenitori friulani: scontri tra le opposte fazioni

Serata non certo tranquilla a Monza. Dopo la gara con l’Udinese ci sono stati momenti di tensione tra le due tifoserie.

Un gruppo di sostenitori della squadra di casa, poco meno di un centinaia, hanno visto uscire alcuni mezzi che trasportavano i tifosi della formazione bianconera e li hanno assaliti.

Le due opposte fazioni sono arrivate allo scontro fisico con anche il lancio di oggetti e danni ai mezzi che trasportavano i sostenitori friulani. Il tutto è andato avanti per 3-4 minuti fino all’arrivo delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. L’arrivo degli agenti è servita a riportare la situazione alla normalità. I tifosi dell’Udinese hanno avuto la possibilità di lasciare la zona dello stadio e anche il gruppo dei sostenitori brianzoli sta sfollando.

🎥 #MonzaUdinese – Scontri tra le due tifoserie dopo il match: serve l’intervento della polizia per sedare la rissa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/4zL86NyrCt — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 26, 2022

Monza-Udinese, furia Berlusconi sull’arbitro

Scontri tra tifosi a parte, il post gara di Monza-Udinese è stato caratterizzato anche dalle dichiarazioni del presidente dei brianzoli Silvio Berlusconi che si è scagliato contro il direttore di gara Di Bello e si è soffermato anche sulla posizione di Stroppa, traballante dopo il complicato inizio di campionato, e su possibili ulteriori innesti in squadra.

“Loro erano in dodici, c’era anche l’arbitro con loro – le parole di Berlusconi – E’ stato un arbitraggio scandaloso. Com’è che si chiama? Di Bello? Ecco, doveva chiamarsi di brutto”. Dall’arbitro al momento della squadra e alla posizione di Stroppa: “Mancavano di cinque titolari e la loro mancanza si è sentita. Il futuro di Stroppa? E’ qui con noi, speriamo che la squadra si riprenda e possa migliorarsi. Certo iniziare il campionato di A con tre ko consecutivi è una cosa molto, molto negativa. Mercato? Non credo. Dobbiamo recuperare quelli che non sono in grado di giocare e poi insistere su questi schemi di gioco che non vengono rispettati”.

🎥 Silvio #Berlusconi nel post gara di #MonzaUdinese: "Di Bello? Doveva chiamarsi Di Brutto, è stato un arbitraggio davvero scandaloso. Loro hanno giocato in dodici. Futuro #Stroppa? È qui con noi: l’inizio di campionato è negativo, dobbiamo migliorare" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/mPuwuin4eP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 26, 2022

Fiducia a Stroppa arriva anche da Galliani: “Resta assolutamente, abbiamo vinto un campionato solo tre mesi fa e siamo tranquilli”. Per il mercato invece porte aperte ad altri rinforzi: “Nuovi innesti sul mercato? Vediamo… ogni acquisto può essere una sorpresa”.