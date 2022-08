Monza-Udinese, voti e tabellino primo tempo: Caprari inventa, male Udogie

Voti e tabellino del primo tempo di Monza-Udinese, anticipo dell’U-Power Stadium valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Beto risponde a Colpani all’intervallo

Dura poco il vantaggio del Monza, con il primo gol in Serie A di Colpani. L’Udinese pareggia dopo appena 5 minuti: si va al riposo sull’1-1 nell’anticipo dell’U-Power Stadium.

Caprari inventa per il vantaggio brianzolo, Lovric è il migliore dei suoi avviando l’azione per la rete firmata da Beto. Udogie per il momento non pervenuto, Petagna macchinoso.

MONZA

Di Gregorio 6

Caldirola 5

Marrone 6

Carlos Augusto 5,5

Birindelli 6,5

Colpani 6,5

Sensi 6

Valoti 5

Molina 6

Caprari 6,5

Petagna 5

All. Stroppa 6

UDINESE

Silvestri 6,5

Becao 6,5

Nuytinck 5,5

Masina 5,5

Pereyra 6

Lovric 6,5

Walace 5

Makengo 6,5

Udogie 5

Deulofeu 6

Beto 6,5

All. Sottil 6

TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-1

31′ Colpani; 36′ Beto (U)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Caprari, Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Bondo, Machin, F. Ranocchia, Barberis, Vignato, Ciurria, Pessina, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosse, Arslan, Ebosele, Palumbo, Samardzic, Pafundi, Nestorovski, Success. Allenatore: Sottil

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Marini

Ammoniti: Udogie (U), Caldirola (M)

Espulsi:

Note: recupero 0′