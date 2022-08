CM.IT | Monza-Udinese 1-2, scotta la panchina di Stroppa

L’Udinese vince in rimonta sul campo del Monza: di Udogie il gol vittoria che mette nei guai Stroppa

Prima vittoria per l’Udinese, ancora una sconfitta per il Monza. E’ questo l’esito del primo anticipo della terza giornata di Serie A. Finisce 1-2 con il gol di Colpani che illude la tifoseria brianzola ancora in atteso del primo punto nel massimo campionato.

Inizio di campionato difficile per la formazione che Galliani e Berlusconi hanno costruito senza badare a spese. Tanti gli acquisti realizzati ed è anche questo, probabilmente, ad aver reso particolarmente complicato il lavoro di Giovanni Stroppa.

Venendo alla partita, i primi trenta minuti vedono le due squadre molto bloccate, anche perché la posta in palio è già importante con entrambe le formazioni sul fondo della classifica. A sbloccare il match è Colpani al 32′ ma la gioia brianzola dura appena quattro minuti. E’ questo il tempo che ci impiega Beto per battere Di Gregorio e ristabilire la parità: è proprio sull’1-1 che si va all’intervallo.

Nella ripresa, il copione non cambia. Birindelli in avvio di secondo tempo ha una buona occasione ma non riesce ad approfittarne. Lo fa nel finale, dopo gli inevitabili cambi, Udogie: al 77′ l’esterno, acquistato dal Tottenham di Conte, finalizza al meglio un uno-due con Nestorovski. Il Monza prova subito a reagire ma rischia di prendere anche il terzo: Pereyra segna ma è tutto fermo per fuorigioco. Finisce così 1-2 un risultato che mette nei guai Stroppa.

Monza-Udinese 1-2: marcatori, classifica e ultime su Stroppa

La terza sconfitta consecutiva per il Monza rende precaria la posizione di Giovanni Stroppa. Come raccolto da Calciomercato.it, al momento il tecnico non rischia anche se la sua panchina inizia a scricchiolare. L’allenatore gode della fiducia di Berlusconi e della dirigenza, anche perché rivoluzione estiva e infortuni sono delle attenuanti importanti, ma a Monza ci si attende il cambio di passo nelle prossime partite. Saranno queste a stabilire il futuro di Stroppa: la fiducia (ancora) c’è ma ora è il momento della svolta.

Monza-Udinese 1-2: 32′ Colpani (M), 36′ Beto (U), 77′ Udogie (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 6, Inter 6, Roma 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Udinese* 4, Spezia 3, Sassuolo 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Sampdoria 1, Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

* Una partita in più