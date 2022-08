LIVE Sorteggio gironi Europa League: le avversarie di Roma e Lazio

A Istanbul va in scena il sorteggio dei gironi di Europa League 2022/23: Roma e Lazio conoscono le proprie avversarie

Dopo la Champions League, tocca a all’Europa League e poi alla Conference League. Ieri Milan, Inter, Napoli e Juventus hanno scoperto le loro avversarie nella fase a gironi della Champions League. Un sorteggio complicato per alcuni, vedi l’Inter, un po’ più abbordabile – anche se comunque ostico – per le altre.

Oggi, invece, è il turno delle due capitoline, Roma e Lazio, rappresentati della Serie A in Europa League (poi toccherà alla Fiorentina in Conference). Sempre a Istanbul si svolge il sorteggio per la fase a gironi della seconda competizione europea: dalle 13 su Calciomercato.it e su tutti i suoi social la diretta scritta. Sia la squadra di Mourinho che quella di Sarri fanno parte della prima fascia, per cui possono avere un gruppo sulla carta decisamente meno difficile. Anche perché nella stessa fascia sono presenti squadre come Manchester United e Arsenal. Al sorteggio partecipano 32 squadre, divise in quattro fasce da 8 in ordine di ranking Uefa con la Roma, inoltre, anche vincitrice della Conference League. Dodici qualificate dai rispettivi campionati, dieci vincitrici degli spareggi di Europa League, le sei sconfitte dei playoff di Champions e le quattro sconfitte nel percorso ‘piazzate’ del terzo turno preliminare di Champions.

LIVE Sorteggio gironi Europa League, il regolamento e le fasce

Come ieri, gli otto gironi sono divisi in quattro rossi (A-D) e quattro blu (E-H) che rappresentano gli orari di gioco 18.45 e 21. Le squadre dello stesso paese – che ovviamente non possono affrontarsi in questa fase – vengono accoppiate in modo che vengano sorteggiate in due colori diversi e non scendano in campo allo stesso orario. Nel caso della Serie A, la coppia è ovviamente formata da Roma e Lazio. Gli abbinamenti, per le federazioni con più di due squadre, sono stabiliti in base all’audience televisiva. Chi vince il proprio girone si qualifica direttamente agli ottavi, chi arriva secondo deve giocarsi il playoff per accedere agli ottavi affrontando una delle otto terze classificate dei gironi di Champions. Le terze classificate in Europa League ‘retrocedono’ in Conference e affrontano le seconde dei gironi di Conference per accedere agli ottavi.

Della seconda fascia sicuramente da evitare le prime cinque, francesi e spagnola in primis ma anche le olandesi sono molto insidiose. Nella terza urna il pericolo è formato soprattutto dal Betis, il Fenerbahce e anche le tedesche, facendo parte di uno dei top 5 campionati europei. Quarta fascia più morbida, con qualche rischio in più con Nantes e Trabzonspor.

Il live del sorteggio (dalle 13)

Prima fascia

Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

Lazio (ITA)

Braga (POR)

Crvena zvezda (SRB)

Dynamo Kyiv (UKR)

Olympiacos (GRE)

Seconda fascia

Feyenoord (NED)

Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Monaco (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Qarabağ (AZE)

Malmö (SWE)

Ludogorets (BUL)

Terza fascia

Sheriff (MDA)

Real Betis (ESP)

Midtjylland (DEN)

Bodø/Glimt (NOR)

Ferencváros (HUN)

Union Berlin (GER)

Freiburg (GER)

Fenerbahçe (TUR)

Quarta fascia

Nantes (FRA)

HJK Helsinki (FIN)

Sturm Graz (AUT)

AEK Larnaca (CYP)

Omonoia (CYP)

Zürich (SUI)

Saint-Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TUR)

Le date della fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023