DIRETTA Serie A, Lazio-Inter 0-0 | Immobile pericoloso LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Inter, anticipo e primo big match in programma nella terza giornata di Serie A

Iniziata con l’anticipo delle 18.30 Monza-Udinese, la terza giornata entra nel vivo questa sera con il primo big match della stagione 2022/23. Alle 20.45 allo ‘Stadio Olimpico’ è in programma il fischio d’inizio di Lazio-Inter. Una gara dal sapore particolare per alcuni grandi ex della sfida, come Simone Inzaghi, Joaquin Correa, Stefan de Vrij e Matias Vecino. Accolto molto calorosamente dai suoi ex tifosi l’anno scorso, l’allenatore nerazzurro spera di rivivere lo stesso tipo di emozioni a livello ambientale, ma di non replicare il risultato finale (3-1 per i biancocelesti).

La vigilia nerazzurra è stata caratterizzata dal nefasto sorteggio di Champions League, che ha fatto finire la squadra milanese nel girone di Barcellona e Bayern Monaco, ma questa sera Handanovic e compagni avranno in testa solo la necessità di doversi misurare con un avversario ostico. Reduce dallo scialbo 0-0 in casa del Torino, l’undici allenato da Maurizio Sarri vuole un immediato riscatto davanti ai propri tifosi.

L’ex Napoli recupera nella lista dei convocati Maximiano, al rientro dalla squalifica, ma il ballottaggio con Provedel è stato risolto solo all’ultimo. In casa interista, invece, nulla da fare per Mkhitaryan, ancora alle prese con l’infortunio muscolare. Quello di questa sera sarà il decimo scontro diretto tra i due allenatori. Nei nove precedenti, lo score recita 5 vittorie per Sarri, tre per Inzaghi e un pareggio. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partitissima dello ‘Stadio Olimpico’.

Formazioni ufficiali Lazio-Inter

LAZIO: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 6, Inter 6, Roma 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Udinese* 4, Spezia 3, Sassuolo 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Sampdoria 1, Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

* Una partita in più