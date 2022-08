Lista Champions Juventus, Allegri esclude tre giocatori

Juventus protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. Da Milik a Paredes fino ad Arthur, le ultime sui bianconeri

Juventus regina del calciomercato estivo, perlomeno di questi ultimi giorni. E’ ufficiale Milik, preferito per ragioni economiche a Depay, lo sarà nei prossimi giorni Leandro Paredes.

La trattativa col Psg è ai dettagli, si va spediti verso la chiusura con la formula del prestito più diritto di riscatto per complessivi 17/18 milioni. L’argentino è una richiesta ben precisa di Allegri.

Affare da 17/18 milioni di euro totali. — Alessio Lento (@alessio_lento) August 25, 2022

Con Paredes, i bianconeri colmano la casella di regista ancora vacante ma allo stesso tempo ora sono ‘costretti’ a sfoltire la mediana. Tre gli ‘esuberi’: Pjaca (20′ tra Sassuolo e Sampdoria), Rovella e naturalmente Arthur. Il ventiseienne brasiliano è già da settimane del tutto fuori dai piani di Allegri, non a caso finora non ha collezionato nemmeno un minuto nei primi centottanta minuti della stagione.

Sembrava vicinissimo al Valencia di Gattuso, poi è saltato l’accordo sulla spartizione dell’ingaggio dell’ex mezz’ala del Barcellona. Anzi, del maxi ingaggio visto che il calciatore cresciuto ed esploso nel Gremio percepisce circa 8 milioni a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2025.

Calciomercato Juventus, Arthur resta con la valigia in mano: Allegri lo esclude dalla lista Champions

Pjaca e Rovella sono destinati a un prestito secco, soprattutto l’ex Genoa, mentre per Arthur – come evidenzia Marcello Chirico de ‘IlBianconero.com’ – Cherubini e soci sperano ancora in una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

Se arriva (come sembra) #Paredes , 3 componenti rosa #Juventus sono in esubero per la lista #ChampionsLeague : presumibilmente Pjaca 🇭🇷 , Rovella 🇮🇹 e Arthur 🇧🇷.

Primi 2 dovrebbero andare in prestito, per Arthur si spera ancora in cessione (P+OB) non facendogli giocare #UCL — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) August 26, 2022

In questi ultimissimi giorni di sessione estiva si tenterà il tutto per tutto in Premier e nella Liga. La sua partenza potrebbe avvenire anche nella finestra invernale, partenza che verrebbe favorita dalla sua esclusione dalla lista UEFA che a breve dovrà presentare Massimiliano Allegri.