Dal Milan all’Inter: il colpo più inaspettato del calciomercato

Inter e Milan sono ancora una volta a duello per un colpo super sul calciomercato. I nerazzurri sorpassano i cugini, sinergia in Serie A

Inter e Milan hanno una rivalità che dura da decenni e, per forza di cose, ha segnato la storia e il destino di una città come Milano, del calcio e in generale dello sport e italiano. Entrambe vanno a caccia del ventesimo scudetto che significherebbe seconda stella.

Un duello che è questione di identità, di modo di essere e poi, solo in ultima istanza, anche solamente campo e calcio giocato, e di conseguenza anche calciomercato. Negli anni, sono stati veramente tanti gli scontri proprio sul tavolo delle trattative che sono andati in scena tra i due club e tramite cui man mano si sono rinforzate. L’ultimo si sta verificando in queste ore, anche se non riguarda direttamente i due club. Infatti, motivo del contendere è Jean Onana, talento del centrocampo classe 2000. Parliamo di un giovane calciatore che ha già dimostrato in più occasioni il suo talento, palesando caratteristiche moderne nel cuore del terreno di gioco. Profilo box-to-box, ha un fisico imponente e dà il meglio come mediano. Un profilo praticamente ideale per il Milan, anche se è ancora un talento da sgrezzare, ma per cui l’Inter si è già inserita.

L’Inter sorpassa il Milan: colpo Onana in sinergia con lo Spezia

L’Inter non resta a guardare, e neppure lo Spezia. Secondo le informazioni del ‘Secolo XIX’ riportate da ‘InterLive’, proprio i liguri si sarebbero inseriti nella corsa al centrocampista, in un affare che sarebbe in sinergia con l’Inter. In particolare, le trattative vanno avanti da oltre una settimana con il Bordeaux per superare la concorrenza del Milan. I francesi si priverebbero del loro talento solo a titolo definitivo e per una cifra tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Quindi, aumentano le possibilità di vedere il classe 2000 in Italia, ma non per forza con la maglia del Milan, dato che ad avere la meglio potrebbe essere l’asse tra Inter e Spezia. Occhio, però, a un possibile tranello dei rossoneri che, invece, potrebbero accelerare per Trevoh Chalobah in difesa.