Calciomercato Inter e Milan, accordo e firma immediata

Anche quest’anno per lo scudetto potrebbe essere una sfida tra Milan e Inter: un derby della ‘Madonnina’ che abbraccia tutto il campionato e che potrebbe valere la seconda stella per entrambi i club meneghini. Sul mercato, intanto, arrivano novità dall’Inghilterra.

Le due società milanesi hanno in comune anche la ricerca di un difensore centrale per questo finale di mercato, un rinforzo fondamentale per completare le due rose. Tanti sono i nomi sondati da Inter e Milan, ma la volontà delle due dirigenze di spendere il meno possibile complica notevolmente la fattibilità delle operazioni. Chi non ha problemi economici, invece, è il Chelsea: in queste ore i ‘Blues’ sarebbero riusciti ad arrivare ad un accordo per uno dei giocatori maggiormente graditi da nerazzurri e rossoneri per la retroguardia.

Calciomercato, niente Inter e Milan | Il Chelsea ha l’accordo per Fofana

Ci sono giocatori che colpiscono particolarmente gli scout dei club nostrani, ma il cui valore subisce impennate repentine e che diventano immediatamente fuori portata. È il caso di Wesley Fofana, centrale classe 2000 in forze al Leicester: Milan e Inter si sono interessati al francese in passato, ma la sua crescita in Premier League ne ha fatto gonfiare il prezzo. Adesso, poi, sembra essere al centro di un super trasferimento.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo da circa 82 milioni più bonus con il Leicester per il trasferimento di Wesley Fofana. Un altro talento di grande caratura del calcio francese che potrebbe passare in un top club e mettere in difficoltà Deschamps in vista delle convocazioni ai prossimi Mondiali. Nulla da fare per Milan e Inter che, a queste cifre, non possono che assistere inerti al suo passaggio al Chelsea. Un altro trasferimento che certifica l’enorme differenza presente tra la Premier League e la Serie A, sia a livello economico sia a livello di appeal. E in questi ultimi giorni resta la paura per due gioielli del nostro calcio come Rafael Leao e Victor Osimhen.