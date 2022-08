Telenovela Depay, epilogo clamoroso: firma a sorpresa

La telenovela riguardante il futuro di Memphis Depay ha acceso gli ultimi giorni di calciomercato: finale a sorpresa.

Giorno di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che all’Allianz Stadium ospiteranno la Roma in uno dei big match della terza giornata di Serie A. Ma con il mercato ancora aperto, è inevitabile che siano i rumours e le indiscrezioni legate alle trattative ancora in essere a monopolizzare l’attenzione mediatica.

Ufficializzato l’approdo di Arkadiusz Milik, le attenzioni di Cherubini si sono spostate immediatamente su Paredes: la trattativa con il Psg è a un passo dall’essere suggellata dalla fumata bianca ufficiale, con Allegri che avrà a stretto giro di posta quel regista da tempo invocato. Il mercato in entrata della Juve a quel punto potrebbe essere terminato, anche se non è da escludere nuovi contatti per un esterno di piede mancino, nel caso in cui dovessero aprirsi interessanti scenari low-cost. Definitivamente saltata, invece, la trattativa Depay, con l’attaccante olandese che prima ha “flirtato” con la “Vecchia Signora”, salvo poi allontanarsi irreversibilmente a causa di questioni economiche che hanno portato “Madama” ad affondare il colpo per Milik.

Calciomercato, ribaltone Depay: cosa sta succedendo

A questo punto, il futuro dell’ex attaccante del Lione è tornato prepotentemente in discussione. Se fino a pochi giorni fa il suo addio al Barcellona sembrava configurarsi come l’epilogo definitivo di una love story mai sbocciata e “stroncabile” con la carta de la libertad, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna la telenovela Depay potrebbe arricchirsi di una nuova puntata. Come riferito da Sport.es, infatti, nel caso in cui da oggi fino al termine della sessione di calciomercato non dovessero crearsi i presupposti per un addio di Depay, non è escluso che alla fine i blaugrana possano proporre al proprio attaccante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

L’auspicio dei blaugrana, infatti, è quello di non perdere a zero Depay, per il quale nelle ultime ore anche il Manchester United avrebbe avviato dei contatti importanti: con il futuro di Ronaldo ancora in fieri, i “Red Devils” vorrebbero cautelarsi con un innesto offensivo di qualità.