Gironi infernali per Juve, Inter e Napoli, esulta solo il Milan. La simulazione del sorteggio dei gironi di Champions League

L’attesa è finita. Nasce oggi la nuova Champions League 2022/23: a Nyon, alle ore 18, andrà in scena il sorteggio dei gironi della prossima edizione. Per quanto riguarda le squadre italiane, c’è il ritorno del Napoli, mentre il Milan balza in prima fascia grazie alla vittoria dello scudetto.

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli sarà dunque in prima fascia, con la Juventus di Allegri che è invece collocata in seconda. Inter e Napoli saranno inserite in terza fascia e rischiano un girone di ferro, ma non mancano le insidie anche per rossoneri e bianconeri. La seconda fascia, ad esempio, comprende corazzate del calibro di Liverpool, Chelsea e Barcellona. Pericolo Borussia Dortmund nella terza fascia. I club dello stesso paese non potranno incrociarsi nella fase a gironi. Di seguito la composizione delle quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Real Madrid (ESP, detentrice Champions League)

Eintracht Frankfurt (GER, detentrice Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

SECONDA FASCIA

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

TERZA FASCIA

Borussia Dortmund (GER)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

QUARTA FASCIA

Marseille (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Maccabi Haifa (ISR)

Viktoria Plzeň (CZE)

Rangers (SCO)

Copenaghen (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)

Sorteggio Champions League: la simulazione dei gironi delle italiane

Nella simulazione del sorteggio sorriderebbe solo il Milan di Pioli, che pesca Benfica, Brugge e l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Girone con i campioni d’Europa in carica del Real Madrid e il Borussia Dortmund per la Juventus, mentre Inter e Napoli rispettivamente nel gruppo di Manchester City, Siviglia e Marsiglia e Bayern Monaco e Liverpool. Simulazione da incubo, dunque, soprattutto per la squadra di Spalletti, che pescherebbe le corazzate di Nagelsmann e Klopp. Manca ora solo il verdetto del sorteggio reale: l’attesa sta per finire.