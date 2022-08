DIRETTA Sorteggio gironi Champions: Juve col Psg, girone thriller per l’Inter LIVE

Calciomercato.it segue il sorteggio dei gironi di Champions di scena a Istanbul per scoprire le avversarie di Milan, Juventus, Inter e Napoli

Alle 18 in quel di Istanbul prenderà il via il sorteggio della fase a gironi di Champions League edizione 2022/2023. Qui su Calciomercato.it, in diretta testuale, scopriremo le avversarie di Milan. Juventus, Inter e Napoli. I rossoneri sono inseriti in prima fascia, i bianconeri in seconda, i nerazzurri e i partenopei in terza.

SORTEGGIO LIVE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A: Ajax, Liverpool, Napoli

GRUPPO B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen

GRUPPO C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter

GRUPPO D: Eintracht Francoforte, Tottenham

GRUPPO E: Milan, Chelsea, Salisburgo

GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar

GRUPPO G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund

GRUPPO H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica

Seguiranno aggiornamenti

LE FASCE

FASCIA 1

MILAN

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax

FASCIA 2

JUVE

Chelsea

Barcellona

Atletico Madrid

Siviglia

Lipsia

Tottenham

Liverpool

FASCIA 3

INTER

NAPOLI

Borussia Dortmund

RedBull Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Benfica

Sporting

Bayer Leverkusen

FASCIA 4

Marsiglia

Celtic

Bruges

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dinamo Zagabria

Copenaghen

Glasgow Rangers