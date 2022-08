DIRETTA Conference League, Twente-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Twente-Fiorentina, ritorno dei preliminari di Conference League in programma alle 19

A distanza di una settimana dalla vittoria casalinga per 2-1, la Fiorentina scende in campo questa sera sul campo del Twente per conquistare un posto alla fase a gironi di Conference League. Per far inserire il proprio nome nell’urna di Istanbul (il sorteggio si terrà alle 14.30 di venerdì 26 agosto), alla Viola basterà anche un pareggio, ma difficilmente Vincenzo Italiano chiederà ai suoi di fare una gara attendista. La battuta d’arresto contro l’Empoli e lo 0-0 arrivato nonostante una buona mezzora giocata in superiorità numerica hanno manifestato le prime difficoltà nel gestire il doppio impegno settimanale.

Una gara delicata, dunque, e accesa anche da alcuni tafferugli tra tifoserie andati in scena nella giornata di ieri. Le buone notizie per il tecnico viola arrivano da Igor, pienamente recuperato e inserito nella lista dei convocati dopo aver saltato i primi tre impegni ufficiali. Nella lista diramata da Italiano non figura invece il nome di Zurkowski.

I padroni di casa, dal canto loro, arrivano alla partita maggiormente riposati visto che l’Eredivisie ha concesso alla squadra di Ron Jans di riposare nel corso dell’ultimo turno di campionato. “Penso che chi arriva quarto in Olanda sia più forte di chi arriva settimo in Italia – ha detto il centrocampista Sadilek – e per noi sarà la gara più importante della stagione”. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Twente-Fiorentina

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan. All.: Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano