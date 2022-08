Superati i 100 milioni per Leao, Milan sotto assedio

Un top club sarebbe pronto a fare follie per arrivare a Rafael Leao: cifra monstre per arrivare al gioiello portoghese

C’è sempre l’ombra dei top club dietro al Milan e Rafael Leao. Come noto, la stella rossonera è finita nel mirino delle big europee che sarebbero già in agguato.

“Non sono affatto preoccupato dalle vicende contrattuali e dal rinnovo, si vede che è felice di stare con noi. Potenzialmente è un campione per forza e capacità di saltare l’uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell’anno scorso. È cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l’area”. Nelle scorse settimane Stefano Pioli non si era detto preoccupato della situazione contrattuale, blindando il suo gioiello: “Può fare ancora di più perché ha ancora 23 anni. Ha buona esperienza, ma non ancora tanta. È andato in doppia cifra, ma può essere ancora più incisivo. Può spaccare le partite per le qualità che ha”. Parole nette anche quelle di Maldini dopo il trionfo in campionato: “Potenzialmente è sempre stato un campione. Doveva fare un percorso che peraltro ancora non è finito. È estremamente intelligente e aveva bisogno di essere un pochino aiutato. Ci ho parlato molto. È chiaro che se in futuro il Milan non sarà a livello di Leao o Leao non sarà a livello del Milan le cose potranno cambiare. Ma in questo momento la crescita è esponenziale per il club e per lui”. Il Chelsea di Tuchel, però, sembra intenzionato a fare sul serio.

Calciomercato Milan, follie del Chelsea per Leao

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea sarebbe pronto a fare follie: la pazza idea è quella di presentarsi dal Milan con una maxi offerta da 120 milioni di euro per strappare Leao. Una cifra clamorosa che farebbe crollare anche la resistenza dei rossoneri, facendo saltare il banco anche in sede di rinnovo tra la società e l’esterno portoghese. I ‘Blues’ sono in agguato anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato e il club rossonero è già avvertito.