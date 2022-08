Vuole lasciare la Juventus: Allegri blocca la cessione

La Juventus è a lavoro sul calciomercato per mettere a segno gli ultimi colpi che potrebbero cambiare volto alla rosa di Allegri. Un calciatore, però, vorrebbe dire addio

La Juventus è stata ed è una delle società più attive in questa sessione di calciomercato. I bianconeri hanno rivoluzionato praticamente tutti i reparti e nelle ultime ore hanno sistemato anche l’attacco.

Infatti, dopo diversi giorni incerti, la Vecchia Signora ha optato per Arkadiusz Milik, a dispetto di Memphis Depay. Troppo alte le richieste dell’olandese del Barcellona, mentre il polacco ex Napoli è profilo molto gradito ad Allegri come vice-Vlahovic e che potrebbe giocare anche insieme al serbo, in un attacco tutta potenza e gol. Ancora non è finita, però, per la Juventus, che è ancora a caccia di un nuovo centrocampista. In tal senso, va tenuta in grande considerazione la pista che porta a Leandro Paredes, centrocampista che già conosciamo bene in Serie A per via dei trascorsi alla Roma e che è in uscita dalla società parigina. Il mediano argentino piace non poco ai bianconeri, individuato come uomo d’ordine che potrebbe dare qualità e cerebro alla manovra della Vecchia Signora. Attenzione, però, non solo alle entrate, ma anche a ciò che potrebbe succedere in uscita negli ultimi giorni sul calciomercato. La posizione di uno dei pupilli di Allegri potrebbe improvvisamente cambiare, ma il tecnico ha già posto rimedio.

Calciomercato Juventus, McKennie vorrebbe andarsene ma Allegri stoppa tutto

Weston McKennie è un calciatore che Allegri ha già dimostrato di apprezzare nel recente passato, per fisicità e duttilità, ma anche per un certo fiuto del gol. Con il tecnico livornese ha ricoperto praticamente tutti i ruoli del centrocampo e si è dimostrato un innesto valido per rendimento e apporto alla squadra. Secondo quanto riportano Giovanni Albanese e Luca Momblano, via ‘Juventibus’, però, il centrocampista coltiverebbe la volontà di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Allegri, però, avrebbe già stoppato tutto: ritiene importante il texano per il suo gioco e vuole tenerlo. Sull’ex Schalke 04 si registra comunque l’interessamento del Borussia Dortmund, ma per ora il ritorno in Bundesliga dovrà essere rimandato.