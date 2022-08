Milik alla Juventus, scoppia subito il caso: “Un brutto sogno”

Il futuro di Arkadiusz Milik è scritto ed è alla Juve. La scelta finale dei bianconeri, però, ha portato diverse critiche negli ultimi minuti: cosa sta succedendo

Arkadiusz Milik sarà presto, prestissimo un nuovo calciatore della Juve. I bianconeri hanno scelto il bomber polacco per rinforzare l’attacco, dopo giorni di importanti riflessioni.

Dopo gli arrivi di Angel Di Maria e Filip Kostic, infatti, Massimiliano Allegri aveva bisogno di un nuovo bomber per completare il reparto, dopo aver preso atto del mancato ritorno di Alvaro Morata, elemento importante per il tecnico livornese per duttilità e rendimento. A questo punto, la scelta era stata ridotta a uno tra Depay e lo stesso Milik, ma le richieste dell’olandese erano troppo alte per i parametri bianconeri. La svolta, come vi abbiamo riportato, è arrivata nella giornata di ieri, quando la Juve ha incontrato gli agenti del calciatore per definire l’accordo. Con il Marsiglia, invece, era già tutto apparecchiato per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 8. Oggi è giornata di visite mediche per l’attaccante, che torna in Italia dove aveva vestito la maglia del Napoli.

Milik va alla Juve, ma è già pioggia di critiche

Un affare che non viene accolto evidentemente in maniera positiva dai tifosi. I supporters bianconeri, infatti, si sono fatti sentire su Twitter e in molti hanno giudicato in maniera negativa l’operazione, tanto da far andare in tendenza il nome del calciatore polacco. C’è addirittura chi scrive: “Ditemi che è un brutto sogno”. Alcuni sottolineano come fosse meglio Depay, altri fanno paragoni con Dybala. Insomma, non proprio l’accoglienza che ci si aspettava. Di seguito diversi tweet su questa scia.

A Torino contestano l’arrivo (prossimo) di Arek palodellaluce #Milik. “Non si cresce così” scrivono i tifosi sui social.

Forse sì, forse no. Ma la crescita è consequenziale di un progetto.#Juventus #Calciomercato — trappando come Tanguy (@chiaroferragnoz) August 25, 2022

#Milik ha buona tecnica, un bel sinistro, ottimo colpo di testa…

Certo, qualche incognita a livello fisica…

Il problema è che col cagon sarà probabilmente ridotto a fare il lottatore solitario, il centravanti-boa, come si diceva negli anni ’90, tra sgomitate e sponde volanti. — Publio Cornelio Scipione Africano (@AfricanoPublio) August 25, 2022

giustificherei l’arrivo di #Milik solo se insieme a lui arrivasse #Paredes,mancano 5 giorni alla fine del calcio mercato vediamo che succede,l’entusiasmo è poco solo una vittoria con la roma potrebbe risollevarci,vediamo #ForzaJuve — Luca Quasimodo (@LucaQuasimodo) August 25, 2022

Ditemi che é solo un brutto sogno o uno scherzo #Milik ##Juventus — G_log (@The_Old_Lady_J) August 25, 2022

#Milik non mi è mai piaciuto, non mi piace tuttora ma adesso che vestirà i nostri colori sarò il suo primo tifoso. Onorala! ⚪️⚫️ — MT 🦓 (@mattiatml) August 25, 2022

Con #Milik hai semplicemente preso un buon panchinaro ,il problema non è il giocatore,il problema è non esserci rinforzati in attacco,hai preso un panchinaro tutto qui,con #Depay invece ti rinforzavi tanto,il tridente Depay,Vlahovic Dimaria farebbe paura a tutti gli avversari — Luca Quasimodo (@LucaQuasimodo) August 25, 2022