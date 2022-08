Emissari a Juventus-Roma: duello in Serie A e decisione definitiva

Juventus e Roma si sfideranno presto in campo e potrebbe significare molto, non solo in termini dei tre punti in Serie A. Sono in arrivo gli emissari in Italia

La stagione di Serie A che sta iniziando si preannuncia particolarmente anomala, per tante cose che sono state decise e si stanno verificando.

Da un lato c’è il campo e un campionato che iniziato a cavallo di ferragosto e mai così presto. Di conseguenza, la preparazione è proseguita tra stress climatici, calciomercato ancora aperto e con tutte le difficoltà e le sorprese del caso. Ma non finisce qui, perché questi anticipi sono dovuti al fatto che la Serie A, e non solo ovviamente, dovrà fermarsi tra novembre e dicembre per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. E non è cosa di poco conto, perché poi riprendere non è lo stesso e potrebbe alterare anche i livelli di condizione fisica ed emotivi delle principali big. Intanto, molte cose devono essere programmate in tal senso e anche il calciomercato, visto che diversi calciatori, in questa sessione, stanno cercando sistemazioni che gli garantiscano il giusto spazio, per poi mettersi in vetrina per le rispettive Nazionali. Vediamo quanto sta capitando a Gleison Bremer.

Bremer e Ibanez in vetrina: emissari del Brasile a Juventus-Roma

Bremer ha giocato una stagione di alto livello con la maglia del Torino, tanto da arrivare a valere decine di milioni di euro e il duello all’ultimo sangue tra Inter e Juventus. Nonostante ciò, il Brasile non l’ha mai convocato, ma presto le cose potrebbero cambiare. Infatti, sono attesi emissari del CT del Brasile Tite in Italia, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, e il motivo è proprio vedere all’opera Bremer. Gli inviati della Federcalcio verdeoro, infatti, saranno presenti all’Allianz Stadium per vedere dal vivo Juventus-Roma a Torino, in programma il prossimo 27 agosto, e quindi nel prossimo weekend di Serie A. Non solo, perché un altro fattore da considerare è che Bremer si contenderà la convocazione con un altro difensore che milita in Serie A: Roger Ibanez della Roma. Una sfida nella sfida, dunque, per i due centrali che vogliono staccare al più presto il pass per il Qatar.