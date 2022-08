Calciomercato Milan, irrompe Conte e lo porta al Tottenham

Il Tottenham di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di fermarsi, ed anzi continua a tenere alta la guardia in sede di calciomercato. Un vecchio pallino anche del Milan è nel mirino del tecnico italiano

Il nuovo Tottenham di Antonio Conte ha lavorato in modo ambizioso in vista della stagione appena iniziata con un calciomercato importante e ricco di nuovi innesti: da Richarlison a Perisic passando per Bissouma e Udogie poi asciato in prestito all’Udinese.

La squadra londinese fa sul serio e punta ad alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi provando a chiudere la sessione estiva con un altro botto importante. Il nome in questione sarebbe utile per la trequarti e risponde all’identità di Hakim Ziyech, fantasista marocchino con passaporto olandese del Chelsea che alla corte di Thomas Tuchel ha trovato solamente fortune alterne, con tante panchine collezionate.

Gli ‘Spurs’ sarebbero alla ricerca di un nuovo calciatore offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte e tal proposito stando alla testata olandese ‘AD’ il tecnico salentino vorrebbe aggiungere alla sua squadra un giocatore esperto e talentuoso: inizialmente gli occhi erano puntati anche su Nicolò Zaniolo della Roma che Jose Mourinho ha poi convinto a continuare la sua avventura nella capitale.

Calciomercato, Ziyech tra Ajax e l’inserimento del Tottenham: pro e contro di un passaggio da Conte

Dopo aver seguito il calciatore italiano ecco quindi che il club inglese sarebbe piombato su Ziyech, accostato in passato anche al Milan, che dal canto suo è desideroso di lasciare il Chelsea a causa della mancanza di un impiego regolare, motivo per cui ha anche tenuto colloqui negli ultimi giorni con l’Ajax. Il club olandese peraltro è alle prese con un’altra questione decisamente importante, ovvero la cessione di Antony.

Ziyech dal canto suo aspira a giocare con continuità in vista del Mondiale e per quanto riguarda l’ipotesi Tottenham ci sono almeno un paio di ostacoli. Il più importante riguarda l’eventuale intenzione o meno dei ‘Blues’ di trattare con il Tottenham, club che peraltro con Conte non darebbe le stesse garanzie dell’Ajax in merito alla continuità di impiego.