Corsa contro il tempo in mediana: ora Mourinho sfida il Milan

Le big a caccia di rinforzi a centrocampo in questi ultimi giorni di mercato: in queste ore duello serrato tra Roma e Milan

Mancano ormai meno di dieci giorni alla chiusura del calciomercato estivo e tante big devono ancora completarsi con almeno uno, se non due colpi. In primis la Juventus che sta cercando di sbloccare la questione Depay e intanto si è cautelata con Milik, e che poi dovrà chiudere anche per Paredes. Poi il Napoli che ha bisogno di definire anche la faccenda portiere tra Navas e Kepa.

Il Milan cerca un colpo in difesa e uno a centrocampo per completare la rosa, la Roma anche ha bisogno di due colpi: un mediano e un attaccante. E pure di un difensore. L’infortunio di Georginio Wijnaldum, che starà fuori diversi mesi, costringe Tiago Pinto a tornare sul mercato in quel reparto. Mourinho lo ha confermato anche ieri: gli occorrono sia un centrocampista che un attaccante mentre in difesa non ha escluso la possibilità di arretrare Cristante o Matic. In avanti Belotti può sbloccarsi a breve grazie ad Afena-Gyan, per la mediana sono in corso delle riflessioni con tanti nomi spuntati. Il tecnico ha bisogno di garanzie e duttilità, l’ultimo nome in ordine di tempo piace pure al Milan. I rossoneri stanno sfogliando la margherita, dopo Onyedika il nome più caldo ora è Onana del Bordeaux.

Tutti pazzi per Tameze: si sfidano anche Roma e Milan

Ma secondo ‘Footmercato’, il profilo che in questo momento sta attirando le attenzioni di un numero importante di club è Adrien Tameze. Arrivato in Italia all’Atalanta, il Verona da subito ha creduto in lui, lo ha valorizzato e poi riscattato. Ora si gode i frutti e i vari ammiratori che bussano alla porta. Il portale francese parla di approcci da parte di Monza, Napoli, Fiorentina, Lazio, Villarreal, Valencia e Besiktas. Ma ora soprattutto Roma e Milan, che si sfidano per Tameze, valutato almeno 10 milioni dall’Hellas.

Certo, c’è da vedere come la prenderebbe il tecnico Gabriele Cioffi, che si è visto smobilitare la rosa dalla società e ha palesato difficoltà nelle prime due giornate. Tameze è forse il giocatore più importante in questo momento, il Verona rischierebbe molto cedendo anche lui. Ma Roma e Milan lo tengono d’occhio, è un colpo a cifre non esorbitanti e di sicuro rendimento in qualsiasi zona del campo.