Due colpi e due uscite: svolta immediata per il Milan

Il Milan vuole chiudere il calciomercato con un doppio acquisto: ecco chi dovrebbero essere i rinforzi di Pioli

Centrocampista e difensore. Stefano Pioli si aspetta un doppio rinforzo prima che vada in archivio il calciomercato.

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, vero grande obiettivo in questa sessione estiva, il Milan sta provando ad accontentare il suo tecnico, allungando la rosa ma senza spese folli. L’idea, continua ad essere quella di acquistare il difensore in prestito con diritto di riscatto. I

n questi giorni abbiamo vissuta in una vera e propria altalena. Diallo, oggi, è quello più lontano dai radar rossoneri. Lo stipendio elevato – circa 4 milioni di euro netti a stagione – e il mancato acquisto di un centrale da parte del Psg, ha portato il Milan a guardare altrove. N’Dicka piace ma c’è sempre più la sensazione che il giocatore voglia liberarsi a zero la prossima stagione per trovare un ingaggio più alto. Salgono così nettamente le quotazioni di Tanganga del Tottenham. Serve, però, che gli Spurs lo facciano partire, come detto, in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore ha aperto al trasferimento al Milan e la sua volontà, alla fine, potrebbe fare la differenza. A fargli spazio potrebbe essere Ballo-Toure che piace a Galatasaray, Nizza e Nottingham Forest.

Calciomercato Milan, si stringe per Onana

Discorso simile per quanto riguarda il centrocampista. Il Milan – come ampiamente raccontato – aveva puntato tutto su Renato Sanches ma l’inserimento del Psg, con il duo Campos-Galtier, decisivi nella scelta finale, ha rovinato i piani del Diavolo.

Oggi il Milan è alla ricerca di un profilo giovane che possa allungare la rosa e che possa crescere con tranquillità. L’idea è dunque quella di far partire Bakayoko, ormi fuori dai piani di Pioli, e accogliere un nuovo mediano. Il Milan ha provato l’affondo per Onyedika ma senza successo. Ha sondato il terreno anche per Vranckx ma ha deciso di provarci seriamente per Onana. Il tempo stringe e gli ottimi rapporti con il Bordeaux potrebbero favorire, in tempi brevi, l’approdo del centrocampista difensivo a Milano. Valutazione di poco più di 5-6 milioni di euro. Le prossime ore potrebbero essere quelle della svolta definitiva, con il calciatore desidero di approdare in Italia.