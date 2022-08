Calciomercato Inter, offerta last minute per Dzeko

L’Inter ha fatto il pieno di punti in questo avvio di stagione ma il mercato è ancora aperto e c’è il rischio che qualcosina cambi ancora. Un attaccante nel mirino della Premier

Dopo le fatiche di Lecce l’Inter ha vinto in modo decisamente più agevole la seconda giornata di campionato in casa contro lo Spezia, portando a casa altri tre punti pesanti grazie ad un netto 3-0.

Protagonisti Lautaro Martinez e Calhanoglu ma anche il Tucu Correa, autore del terzo gol su assist dell’altro attaccante di scorta: Edin Dzeko. Proprio il bosniaco si è reso protagonista sia sul mercato, restando di fatto in nerazzurro dopo le tante voci relative ad un possibile addio, per poi mettersi ad ampia disposizione dello stesso Inzaghi come centravanti di riserva, e vera e propria alternativa di lusso al rientrante Romelu Lukaku. Dzeko, che era stato accostato anche alla Juventus come vice Vlahovic, ha quindi deciso di restare all’Inter per giocarsi le sue carte da alternativa importante alla corte dell’ex tecnico della Lazio, che ora avrà l’arduo compito di far ruotare quattro attaccanti di rilievo per soli due posti.

Calciomercato, all’Everton serve una punta: idea Dzeko. Decisione Inter presa

Intanto il nome di Dzeko torna in auge anche in uscita. Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘InterLive.it’ il mirino dell‘Everton potrebbe essere indirizzato in Serie A, e nello specifico proprio all’Inter con il bosniaco protagonista. I ‘Toffees’ infatti vanno a caccia di un altro attaccante alla luce anche delle difficoltà per nomi come Belotti, promesso sposo della Roma, e Arnautovic. Dzeko dal canto suo non riveste più un ruolo di primo pelo all’interno del meccanismo Inter, anche se da riserva potrà comunque dare il suo apporto.

Praticamente impossibile però che l’ex romanista possa cedere alla tentazione Everton accettando un ritorno in Premier League, campionato vinto da protagonista con il Manchester City. Questa estate Dzeko ha già respinto diverse proposte, con quella della Juve su tutte e l’Inter attualmente non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del centravanti, anche per non dover andare a caccia di un sostituto all’altezza, peraltro difficilissimo da reperire a pochi giorni dalla fine e senza troppe risorse.