Allegri chiede pazienza e non esclude l’addio: “Lo valutiamo prima della chiusura”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, al termine di Sampdoria-Juventus. Ecco le parole el tecnico bianconero

La Juventus di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio contro la Sampdoria. I bianconeri sono stati fermati al Marassi dagli uomini di Marco Giampaolo.

Una partita, valevole per la seconda giornata di Serie A, non certo esaltante. Poche le occasioni da goal create da entrambe le squadre. Un pari, a reti bianche, che chiaramente non soddisfa Massimiliano Allegri, che ha così commentato la partita di Genova: “Partita bruttina? Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio – afferma il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Siamo stati poco lucidi e poco pazienti nei primi 45 minuti. Meglio nella ripresa quando la Sampdoria è calata, nel primo correvano tanto. Si poteva vincere al 95′ ma nonostante tutto in due partite non abbiamo subito goal. Bisogna migliorare la condizione ma c’è tanta voglia di fare. Vincere è una cosa molto ma molto difficile”.

Locatelli come regista ha deluso – “Nel primo tempo svuotavamo troppo il centrocampo e lui si abbassava molto. Manuel sta migliorando la sua condizione fisica”.

4-4-2 poco probabile – “Ora con i giocatori che abbiamo è difficile. Sia Vlahovic che Kean attaccano la profondità ma magari è una situazione che proveremo”.

Juventus, il punto sul mercato di Allegri

Impossibile non parlare di calciomercato. La Juventus vuole regalarsi un centrocampista e un attaccante: “Ne parliamo con la società, che si sta muovendo. Lo ha fatto molto bene fino ad adesso. Noi dobbiamo pensare a lavorare per migliorare. Solo i risultati ti danno sicurezza”.

Oggi hanno giocato Miretti e Rovella. Allegri parla del loro futuro e di quello di Fagioli: “Sono molto contento dei tre, Miretti e Rovella sono entrati bene ma ci vuole un po’ di pazienza perché senza un po’ di esperienza qualcosa paghi. Per giocare a certi livelli serve, sono molto contento e valuteremo il da farsi prima della chiusura del mercato”.

Quant tempo ci vorrà per vedere la Juve che vuoi? Verremo valutati alla fine della stagione. Speriamo di recuperare Chiesa e Pogba… nel calcio non sono tutti uguali i giocatori. Nel calcio ci sono le categorie, ma non lo dico più”