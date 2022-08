Roma-Cremonese 0-0, voti e tabellino del primo tempo: Dybala imprendibile, Aiwu falloso

I voti e il tabellino del primo tempo di Roma-Cremonese, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A

Seconda giornata di campionato per Roma e Cremonese, prima in casa per i giallorossi, davanti a uno Stadio Olimpico sold out. La prima frazione di gioco termina 0-0, con diverse occasioni da gol non sfruttate dalla squadra di Mourinho. Nel finale di primo tempo Zaniolo è costretto a lasciare il campo per un problema alla spalla. Questi i voti del primo tempo:

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 5,5

Cristante 6

Pellegrini 6

Spinazzola 6,5

Zaniolo 5,5 (45′ El Shaarawy S.V.)

Dybala 6,5

Abraham 5,5

Allenatore: Mourinho 6

CREMONESE

Radu 6,5

Aiwu 5,5

Chiriches 6

Lochoshvili 6

Ghiglione 6

Pickel 6

Ascacibar 6

Valeri 6,5

Zanimacchia 6

Dessers 5,5

Okereke 5,5

Allenatore: Alvini 6

Arbitro: Massimi 6

TABELLINO ROMA-CREMONESE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo (45′ El Shaarawy), Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2) – Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Luca Massimi (Sez. Termoli)

VAR: Michael Fabbri (Sez. Ravenna)

Ammoniti: 24′ Aiwu

Espulsi:

Marcatori: