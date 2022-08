DIRETTA Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0: Leris colpisce la traversa! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Juventus, ultima partita della seconda giornata di Serie A

Come accaduto già la scorsa settimana, toccherà nuovamente alla Juventus il compito di chiudere il turno di Serie A. Vittoriosa per 3-0 contro il Sassuolo a Ferragosto, la squadra bianconera farà visita alla Sampdoria nell’ultima gara della seconda giornata. Massimiliano Allegri non potrà contare su Angel Di Maria, in forte dubbio anche per l’esordio in Champions, ma ritrova Moise Kean e Adrien Rabiot, al rientro dalla squalifica. In rampa di uscita, Arthur non è entrato nella lista dei convocati, a differenza di Leonardo Bonucci, le cui condizioni avevano destato più di una preoccupazione la scorsa settimana. “È a disposizione, ma ho già deciso che non lo rischierò dal primo minuto”, le parole del tecnico bianconero.

Battuta per 0-2 dall’Atalanta in casa all’esordio, la squadra allenata da Marco Giampaolo tenterà di non uscire con zero punti dal doppio impegno casalingo. L’impresa si presenta tutt’altro che facile, ma il tecnico blucerchiato si è avvicinato a questa gara con la bella notizia del ritorno tra i convocati di Manolo Gabbiadini. Assenti per infortunio Conti, De Luca, Trimboli. A livello di precedenti, gli ultimi cinque incontri disputati a ‘Marassi’ non si sono mai conclusi in pareggio, con tre vittorie consecutive dei bianconeri seguite a due successi consecutivi dei blucerchiati. A livello di precedenti tra i due allenatori, il bilancio è a favore di Allegri con nove vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Luigi Ferraris’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Viera; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bremer, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: