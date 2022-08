DIRETTA Serie A, Roma-Cremonese | Le Formazioni Ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Cremonese di Alvini in tempo reale

La Roma ospita la Cremonese nel primo posticipo del lunedì valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in una gara che mette di fronte due formazioni che hanno ambizioni diametralmente opposte in questa stagione.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho vogliono dare seguito alla vittoria di misura 1-0 firmata Cristante, ottenuta nella prima uscita contro la Salernitana, per agganciare il Napoli e l’Inter in testa alla classifica a punteggio pieno e provare a vivere un’annata da veri protagonisti nella lotta ai posti che valgono la Champions League e magari provare a cullare il sogno scudetto. Grande attesa per la prima ufficiale davanti ai propri tifosi del nuovo arrivato Paulo Dybala, mentre non ci sarà l’altro colpo estivo Gini Wijnaldum a causa di un grave infortunio alla tibia che lo terrà fuori dai campi di gioco per tutto il 2022. Una tegola per i capitolini che potrebbero anche decidere di tornare sul mercato per rimpiazzare il centrocampista olandese.

Dall’altra parte i grigiorossi di Massimiliano Alvini sperano di ottenere un risultato di prestigio per muovere la propria classifica dopo lo sfortunato esordio contro la Fiorentina, con la sconfitta 3-2 arrivata nei minuti di recupero per una papera del portiere Radu, al termine di una buona prestazione. I lombardi puntano ad iniziare a mettere in cascina punti preziosi nella corsa alla salvezza, ma dovranno fare a meno di Escalante, espulso contro i viola e squalificato per un turno dal giudice sportivo. L’ultimo precedente tra Roma e Cremonese risale a più di 26 anni fa e si concluse con un netto successo dei giallorossi 3-0. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2) – Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.

CLASSIFICA: Napoli punti 6, Inter 6, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Juventus* 3, Roma* 3, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Udinese 1, Verona 1, Cremonese* 0, Sampdoria* 0, Lecce 0, Monza 0.

*Una partita in meno