Bocciato dal tecnico: ritorno immediato alla Juventus

Zero minuti in questo inizio di stagione, a conferma che il tecnico non punta su di lui. Avviene già in queste ore il suo ritorno alla Juve

Sta tornando alla Juventus. Già in queste ore, quindi, il calciatore rivestirà la maglia bianconera tenendo però aperta la valigia in previsione di un’altra cessione.

Stiamo parlando di Gianluca Frabotta che, come riporta ‘Sky Sport’, il Lecce ha scaricato appena un mese e mezzo dopo il suo arrivo. La scelta è stata presa dal tecnico dei salentini Baroni, il quale ha letteralmente bocciato il terzino classe ’99 giunto in prestito dai bianconeri. La conferma sono i zero minuti collezionati fin qui nelle prime tre partite (tutte perse) stagionali della squadra giallorossa.

Calciomercato Juventus, Frabotta di ritorno: ma il futuro non sarà a Torino

Il Lecce è ora intenzionato a prendere un altro laterale, nello specifico Pezzella del Parma, rispedendo al mittente – ovvero alla Juve – il 23enne che debuttò con Sarri nel 2019/2020, contro la Roma all’ultima giornata di campionato. In quella successiva, sotto la guida di Pirlo, collezionò 15 presenze. L’estate passata Allegri non puntò su di lui, con il club presieduto da Andrea Agnelli che decise di mandarlo in prestito al Verona dove ebbe una stagione tormentata a causa di infortuni. Ora il ritorno a Torino, ma sarà una toccata e fuga anche stavolta perché difficilmente potrà entrare nei piani di Allegri.

Il suo agente Vigorelli, lo stesso di Nicolò Zaniolo, dovrà quindi mettersi al lavoro per cercargli un’altra sistemazione. ‘Missione’ tutt’altro che semplice, considerato che alla fine di questa sessione estiva di calciomercato mancano solamente dieci giorni e molti delle squadre ‘alla portata’ di Frabotta sono coperte sull’out mancino. Possibile una ‘soluzione’ estera, dove il romano vanta un discreto mercato, vedi l’interesse degli scorsi mesi da parte del Basilea.